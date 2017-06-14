Двухэтажный «Поезд Маршака» прибудет из Москвы в Воронеж 14 июня

Скоростной поезд имени Самуила Маршака отправится с Казанского вокзала Москвы в Воронеж в среду, 14 июня, сообщила пресс-служба ЮВЖД. Поезд назвали в честь поэта в связи с тем, что Маршак родился в Воронеже, а большую часть жизни прожил в Москве. Двухэтажный состав № 738/737 будет курсировать под брендом «Поезд Маршака» в течение празднования 130-летия со дня рождения поэта.



Отправление поезда состоится после «Маршаковских чтений» в Москве, приуроченных к юбилею литератора. В мероприятии поучаствуют заместитель губернатора Воронежской области Елена Фадеева, посол Израиля Гарри Корен, внук Самуила Маршака — поэт и переводчик Александр Маршак.



«Маршаковские чтения» проходят с 2015 года. В первый год акции в столице собрали пожертвования на установку памятника Маршаку в Воронеже. В 2016 году акция прошла в Иерусалиме.



Контекст



Двухэтажные поезда № 45/46 и № 69/70 сообщением «Москва-Воронеж» начали курсировать в категории «Скоростные» с 1 июня 2017 года. В связи с этим их переименовали в № 738/737 и № 740/739. Время в пути составит 6 часов 25 минут.