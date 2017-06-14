Двухэтажный «Поезд Маршака» прибудет из Москвы в Воронеж 14 июня
Специально оформленный состав запустят к 130-летию со дня рождения поэта.
Специально оформленный состав запустят к 130-летию со дня рождения поэта.
Скоростной поезд имени Самуила Маршака отправится с Казанского вокзала Москвы в Воронеж в среду, 14 июня, сообщила
Отправление поезда состоится после «Маршаковских чтений» в Москве, приуроченных к юбилею литератора. В мероприятии поучаствуют заместитель губернатора Воронежской области Елена Фадеева, посол Израиля Гарри Корен, внук Самуила Маршака — поэт и переводчик Александр Маршак.
«Маршаковские чтения» проходят с 2015 года. В первый год акции в столице собрали пожертвования на установку памятника Маршаку в Воронеже. В 2016 году акция прошла в Иерусалиме.
Контекст
Двухэтажные поезда № 45/46 и № 69/70 сообщением «Москва-Воронеж» начали курсировать в категории «Скоростные» с 1 июня 2017 года. В связи с этим их переименовали в № 738/737 и № 740/739. Время в пути составит 6 часов 25 минут.