В центре Калининграда перекроют газ

В связи с производством вышеуказанных работ будет временно приостановлено газоснабжение жилых домов и коммунально-бытовых потребителей.
Список адресов, по которым временно будет приостановлено газоснабжение жилых домов:
— Багратиона ул., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 29.
— Большая Песочная ул., д. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 25.
— Малая Песочная ул., д. 1, 3.
Список коммунально-бытовых потребителей, которым временно будет приостановлено газоснабжение:
— ФГБУ «Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ул. Большая Песочная, д. 23−25.
— ИП Долбин Г. ул. Багратиона, д. 29А.
Пуск газа потребителям начнется сразу после окончания работ.