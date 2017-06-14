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13:14 (мск), источник: Вести - Калининград

В центре Калининграда перекроют газ

Компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» сообщает, что с 09:00 19 июня до 17:00 23 июня 2017 года будут производиться работы по присоединению газопроводов к газораспределительной сети после капитального ремонта.

Источник: Вести - Калининград

В связи с производством вышеуказанных работ будет временно приостановлено газоснабжение жилых домов и коммунально-бытовых потребителей.

Список адресов, по которым временно будет приостановлено газоснабжение жилых домов:

— Багратиона ул., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 29.

— Большая Песочная ул., д. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 25.

— Малая Песочная ул., д. 1, 3.

Список коммунально-бытовых потребителей, которым временно будет приостановлено газоснабжение:

— ФГБУ «Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ул. Большая Песочная, д. 23−25.

— ИП Долбин Г. ул. Багратиона, д. 29А.

Пуск газа потребителям начнется сразу после окончания работ.

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