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14:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение в Башкирии: шквалистый ветер, град и гроза

Хорошая погода вернется в республику не скоро.

15 июня в Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий: по республике ожидаются ливни и грозы, днем возможен град. Ветер юго-западный 3−8 м/с, днем порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. Отметка термометра не превысит значения в +12 градусов ночью и +21 градус днем.

В связи с неблагоприятным метеопрогнозом МЧС республики объявило штормовое предупреждение. В ведомстве напоминают основные правила поведения при шквалистом ветре: опасно находится с линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Комментарии
1
Нарния *
ну, бляха-муха и "лето"
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