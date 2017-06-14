Штормовое предупреждение в Башкирии: шквалистый ветер, град и гроза
Хорошая погода вернется в республику не скоро.
Хорошая погода вернется в республику не скоро.
15 июня в Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий: по республике ожидаются ливни и грозы, днем возможен град. Ветер
В связи с неблагоприятным метеопрогнозом МЧС республики объявило штормовое предупреждение. В ведомстве напоминают основные правила поведения при шквалистом ветре: опасно находится с линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.