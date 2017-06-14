Верховный суд вернул коллекционеру изъятую ФСБ картину «Христос во гробе»

Президиум Верховного суда (ВС) России постановил вернуть конфискованную картину Карла Брюллова «Христос во гробе» ее владельцу — коллекционеру из Германии Александру Певзнеру, которого ранее обвиняли в контрабанде. Об этом РБК заявили в пресс-службе суда.

Сегодня президиум Верховного суда вынес постановление об отмене предыдущего решения судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда и по сути о возврате картины Александру и Ирине Певзнер. Картина должна быть возвращена Певзнерам. Вопрос закрыт.

Он подчеркнул, что по этому решению суда картина должна быть возвращена его подзащитному сегодня же.

В марте Александр и Ирина Певзнер направили ходатайство председателю ВС Вячеславу Лебедеву с просьбой вернуть конфискованную у них картину.