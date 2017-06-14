Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин: «Наш ответ будет более грубый, но эффективный»
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
«Зарубежнефть» опасается экологической катастрофы в Арктике
Ангарчанка вошла в Книгу рекордов России как самая молодая прабабушка
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Обнаружен двойник Эммы Уотсон
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
"Я пыталась покончить с собой после свадьбы": записи Дианы
«Было как в 41-м»: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Путин рассказал о проблемах Ельцина с алкоголем – СМИ
«Было как в 41-м»: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
15Happy Birthday, Mr. President
13:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области 20-летнего парня наградили за спасение 5 человек

Случайный прохожий смог вынести из дома четверых детей и беременную женщину, рассказали в МЧС.

В Новосибирской области 20-летнего парня наградили за спасение 5 человек, об этом сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

Ночью 30 апреля в Карасуке загорелся частный камышитовый дом. Долгое время возгорание не было замеченным никем, даже хозяевами дома. Прохожий Алексей Зуев случайно увидел сильный дым и языки пламени и поспешил на помощь. Горела крыша дома, веранда и входная дверь. Мужчина быстро сообразил, что делать, разбил окно и вошел в дом. Так к нему сбежались сонные домочадцы — их разбудил шум от разбившегося стекла.

В доме в момент пожара находились пять человек: женщина, ее двое сыновей и двое племянников. Возраст детей от семи до двенадцати лет. Через 4 минуты после Алексея прибыли пожарные, за это время он успел на руках по очереди вынести всех детей на улицу. Женщина самостоятельно выбралась через окно наружу.

«От имени руководства Главного управления МЧС России по Новосибирской области молодому человеку вручены благодарственное письмо и командирские часы. Готовятся документы на награждение ведомственной медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», — рассказали в ведомстве.

Торжественное чествование героя было организовано в пожарно-спасательной части г. Карасук. Среди приглашённых — спасённые женщина и дети, а также школьники и жители города, кто знал о поступке Алексея.

Детям за выдержку на пожаре достались подарочные наборы со сладостями и школьными принадлежностями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Новосибирске устраняют последствия обрушившегося на регион урагана
Число пострадавших при пожаре в Лондоне выросло до 50 человек
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
Ученые назвали будущего победителя Кубка конфедераций
В правительстве предлагают меры по стимулированию рождаемости
В России начали разработку нового истребителя-перехватчика
Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве
В Волгограде произошел пожар на стадионе ЧМ-2018 (видео)
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото) В столице Украины на текущей неделе впервые покажут разработанный украинскими инженерами и дизайнерами суперкар «Химера»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами 13 июня состоялся показ фильма «Мифы», в котором снялись практически все российские звезды, а исполнительница двух главных женских ролей получила специальную награду
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь