В Новосибирской области 20-летнего парня наградили за спасение 5 человек, об этом сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

Ночью 30 апреля в Карасуке загорелся частный камышитовый дом. Долгое время возгорание не было замеченным никем, даже хозяевами дома. Прохожий Алексей Зуев случайно увидел сильный дым и языки пламени и поспешил на помощь. Горела крыша дома, веранда и входная дверь. Мужчина быстро сообразил, что делать, разбил окно и вошел в дом. Так к нему сбежались сонные домочадцы — их разбудил шум от разбившегося стекла.

В доме в момент пожара находились пять человек: женщина, ее двое сыновей и двое племянников. Возраст детей от семи до двенадцати лет. Через 4 минуты после Алексея прибыли пожарные, за это время он успел на руках по очереди вынести всех детей на улицу. Женщина самостоятельно выбралась через окно наружу.

«От имени руководства Главного управления МЧС России по Новосибирской области молодому человеку вручены благодарственное письмо и командирские часы. Готовятся документы на награждение ведомственной медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», — рассказали в ведомстве.

Торжественное чествование героя было организовано в пожарно-спасательной части г. Карасук. Среди приглашённых — спасённые женщина и дети, а также школьники и жители города, кто знал о поступке Алексея.

Детям за выдержку на пожаре достались подарочные наборы со сладостями и школьными принадлежностями.