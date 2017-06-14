В мэрии Омска назвали дату запуска троллейбуса № 8

Теперь троллейбусы маршрута будут ходить по укороченной схеме. Троллейбусы от Юбилейного будут доезжать не до ул. Гашека, как раньше, а только до ДК им. Малунцева. Таким образом, количество остановок на маршруте сократится более чем в четыре раза — с 46 до 11.

Отметим, троллейбусы маршрута № 8 теперь будут ходить по укороченной схеме.