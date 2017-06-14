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13:12 (мск), источник: СуперОмск

В мэрии Омска назвали дату запуска троллейбуса № 8

Уже с четверга, 15 июня, в Омске снова начнет ходить троллейбус № 8. Напомним, ранее его планировалось вернуть с 1 июня, однако из-за плохого состояния дорог запуск отложили.

Теперь троллейбусы маршрута будут ходить по укороченной схеме. Троллейбусы от Юбилейного будут доезжать не до ул. Гашека, как раньше, а только до ДК им. Малунцева. Таким образом, количество остановок на маршруте сократится более чем в четыре раза — с 46 до 11.

Отметим, троллейбусы маршрута № 8 теперь будут ходить по укороченной схеме.

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