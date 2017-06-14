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13:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровский драмтеатр расскажет о чиновнике, который не хотел брать взяток

Премьера драмы «Доходное место» о коррупции и участи совестливых людей по пьесе Александра Островского.

Кемерово, 14 июня — АиФ-Кузбасс. Премьерные показы спектакля «Доходное место» состоятся в Кемеровском областном театре драмы 17 и 22 июня.

«Доходное место» — это история амбициозного и честного молодого чиновника, на которого со всех сторон давят семья, жена, коллеги, само общество, в котором стали нормой подкуп, извращённые приличия, гламур. И как актуально прозвучат со сцены слова Жадова (главного героя играет актёр Антон Остапенко): «Я хочу сохранить за собой дорогое право глядеть всякому в глаза прямо, без стыда, без тайных угрызений, читать и смотреть сатиры и комедии на взяточников и хохотать от чистого сердца, откровенным смехом». Получится ли у него остаться честным до конца?

Спектакль поставил главный режиссёр театра Антон Безъязыков. В ролях: заслуженный артист РФ Виктор Мирошниченко, Антон Остапенко, заслуженный артист РФ Юрий Темирбаев, Иван Крылов, Дарья Мартышина, Наталья Юдина, Александр Измайлов, Анастасия Остапенко и др.

«Доходное место» — это седьмая премьера 83-го сезона драмтеатра и анонс следующего театрального года, который уже объявлен «Русским сезоном».

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