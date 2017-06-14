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14:17 (мск), источник: Афиша Daily

В Японии запустили производство доспехов для домашних животных

Японская компания Samurai Age начала производство самурайских доспехов для кошек и собак, сообщает Daily Mail.

Стоимость обмундирования для домашних животных варьируется от 129 до 150 долларов в зависимости от размера животного. На данный момент костюмы доступны в красном, черном, золотом и серебряном цвете. На своем сайте компания принимает индивидуальные заказы с учетом конкретных потребностей питомцев и фантазии их хозяев.

Некоторые из костюмов для животных основаны на оригинальных доспехах легендарных самураев. Например, красный костюм на щенке породы сиба-ину повторяет броню Санада Юкимура, героя эпохи Сэнгоку в Японии.

Традиционные самурайские доспехи изготавливают из кожи, однако костюмы для животных созданы из мягкой полиуретановой пены и металлической фурнитуры. Компания отмечает, что изделия производятся вручную.

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