В Японии запустили производство доспехов для домашних животных
Японская компания Samurai Age начала производство самурайских доспехов для кошек и собак, сообщает Daily Mail.
Японская компания Samurai Age начала производство самурайских доспехов для кошек и собак, сообщает Daily Mail.
Стоимость обмундирования для домашних животных варьируется от 129 до 150 долларов в зависимости от размера животного. На данный момент костюмы доступны в красном, черном, золотом и серебряном цвете. На своем сайте компания принимает индивидуальные заказы с учетом конкретных потребностей питомцев и фантазии их хозяев.
Некоторые из костюмов для животных основаны на оригинальных доспехах легендарных самураев. Например, красный костюм на щенке породы
Традиционные самурайские доспехи изготавливают из кожи, однако костюмы для животных созданы из мягкой полиуретановой пены и металлической фурнитуры. Компания отмечает, что изделия производятся вручную.