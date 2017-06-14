В Японии запустили производство доспехов для домашних животных

Стоимость обмундирования для домашних животных варьируется от 129 до 150 долларов в зависимости от размера животного. На данный момент костюмы доступны в красном, черном, золотом и серебряном цвете. На своем сайте компания принимает индивидуальные заказы с учетом конкретных потребностей питомцев и фантазии их хозяев.