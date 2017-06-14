Самых активных поисковиков ребенка под Асбестом представят к госнаградам

Начальник ГУ МВД по региону Михаил Бородин предложит наградить наиболее отличившихся поисковиков государственными наградами, сообщил «АиФ-Урал» начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, в розыске Димы в разные дни принимало участие до 500 человек. Это полицейские, спасатели, Росгвардия, военнослужащие Минобороны и волонтеры. Поисковики использовали около 20 служебно-розыскных собак, квадрокоптеры, полиграф. На месте ЧП работал оперативный штаб, в состав которого входили, в том числе, местные органы власти и общественники. Сыщики угрозыска выясняют все обстоятельства этой истории.

На данный момент решается вопрос о срочной эвакуации мальчика в детскую больницу Екатеринбурга вертолетом, который уже прилетел в Асбест. У Димы сильно истощен организм, произошло обезвоживание и переохлаждение. Есть подозрение на пневмонию. На теле у малыша множественные укусы клещей. Снятые клещи отправлены на исследование — на предмет заражения энцефалитом. Угрозы жизни ребенка, по мнению медиков, нет.

Напомним, что четырехлетний мальчик, потерявшийся 10 июня у Рефтинского водохранилища был найден поисковиками сегодня утром, 14 июня. Его обнаружили у ЛЭП № 35 возле болота, где ранее следопыты видели детские следы. Ребенка уже доставили из леса в больницу Асбеста, сейчас врачи осматривают Диму и оказывают необходимую медицинскую помощь.