Самых активных поисковиков ребенка под Асбестом представят к госнаградам
В поисках ребенка принимало участие 500 человек.
В поисках ребенка принимало участие 500 человек.
Начальник ГУ МВД по региону Михаил Бородин предложит наградить наиболее отличившихся поисковиков государственными наградами, сообщил «АиФ-Урал» начальник
По его словам, в розыске Димы в разные дни принимало участие до 500 человек. Это полицейские, спасатели, Росгвардия, военнослужащие Минобороны и волонтеры. Поисковики использовали около 20
На данный момент решается вопрос о срочной эвакуации мальчика в детскую больницу Екатеринбурга вертолетом, который уже прилетел в Асбест. У Димы сильно истощен организм, произошло обезвоживание и переохлаждение. Есть подозрение на пневмонию. На теле у малыша множественные укусы клещей. Снятые клещи отправлены на исследование — на предмет заражения энцефалитом. Угрозы жизни ребенка, по мнению медиков, нет.
Напомним, что четырехлетний мальчик, потерявшийся 10 июня у Рефтинского водохранилища был найден поисковиками сегодня утром, 14 июня. Его обнаружили у ЛЭП № 35 возле болота, где ранее следопыты видели детские следы. Ребенка уже доставили из леса в больницу Асбеста, сейчас врачи осматривают Диму и оказывают необходимую медицинскую помощь.