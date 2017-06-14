Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине
ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский пилот Бруно Веццоли пересек пролив
ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский пилот Бруно Веццоли пересек пролив
Как передает агентство Рейтер, устройство под названием «Пегас» взяло разбег на старой
Разработал «Пегас» предприниматель Жером Дофи, вдохновленный работами пионеров авиации — бразильца Альберто
Дофи планировал сконструировать летающую машину, которая позволила бы облететь вокруг света за 80 дней.
Пролив