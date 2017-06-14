Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин: «Наш ответ будет более грубый, но эффективный»
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Реакция Киева на упоминание зарубежного СМИ о Крыме как части РФ
Ученые рассказали, что происходит с погодой на Земле
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
Обнаружен двойник Эммы Уотсон
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
"Я пыталась покончить с собой после свадьбы": записи Дианы
«Было как в 41-м»: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
"Смачно воткнул кинжал в спину": Кудрявцева о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
15:03 (мск), источник: РИА Новости

Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине

ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский пилот Бруно Веццоли пересек пролив Ла-Манш на летающей машине, похожей на гибрид параплана и легкого вездехода — багги.

Как передает агентство Рейтер, устройство под названием «Пегас» взяло разбег на старой взлетно-посадочной полосе неподалеку от французского портового города Кале, а приземлилось в воду в 59 километрах от точки старта, рядом с британским Дувром.

Разработал «Пегас» предприниматель Жером Дофи, вдохновленный работами пионеров авиации — бразильца Альберто Сантоса-Дюмона и француза Луи Блерио. В 1909 году Блерио стал первым пилотом, перелетевшим Ла-Манш.

Дофи планировал сконструировать летающую машину, которая позволила бы облететь вокруг света за 80 дней.

Пролив Ла-Манш, максимальная ширина которого составляет 250 километров, а минимальная — 32 километра, издавна выступал в роли своеобразного «полигона» для испытания экспериментальных средств передвижения.

Комментарии
1
А Б
Интересная конструкция, хотя машиной в полной мере назвать нельзя, но аппарат наглядно демонстрирует поиск инженерной мысли и технического творчества энтузиастов.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Летающая машина: не фантастика, а проект
26 мая© Ньюстюб
Критикуя Стоуна за интервью с Путиным, Кольбер допустил крупную ошибку
При пожаре в высотке в Лондоне погибли шесть человек
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
Ученые назвали будущего победителя Кубка конфедераций
В США совершено покушение на высокопоставленного конгрессмена
Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии
В Волгограде произошел пожар на стадионе ЧМ-2018 (видео)
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото) В столице Украины на текущей неделе впервые покажут разработанный украинскими инженерами и дизайнерами суперкар «Химера»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами 13 июня состоялся показ фильма «Мифы», в котором снялись практически все российские звезды, а исполнительница двух главных женских ролей получила специальную награду
Недвижимость
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Опубликованы данные о квартирах, не определившихся со сносом
Спрос на помещения под магазины подскочит из-за реновации
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь