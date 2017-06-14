Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине

Как передает агентство Рейтер, устройство под названием «Пегас» взяло разбег на старой взлетно-посадочной полосе неподалеку от французского портового города Кале, а приземлилось в воду в 59 километрах от точки старта, рядом с британским Дувром.

Разработал «Пегас» предприниматель Жером Дофи, вдохновленный работами пионеров авиации — бразильца Альберто Сантоса-Дюмона и француза Луи Блерио. В 1909 году Блерио стал первым пилотом, перелетевшим Ла-Манш.

Дофи планировал сконструировать летающую машину, которая позволила бы облететь вокруг света за 80 дней. Пролив Ла-Манш, максимальная ширина которого составляет 250 километров, а минимальная — 32 километра, издавна выступал в роли своеобразного «полигона» для испытания экспериментальных средств передвижения.