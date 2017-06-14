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15:33 (мск), источник: РИА Новости

Рыбаки из Голландии поймали дельфина с двумя головами

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Голландские рыбаки случайно поймали в Северном море необычного дельфина, морскую свинью, обладающую двумя головами, и передали его фотографии ученым, сообщает сайт научно-популярного журнала New Scientist.

«Анатомия китообразных радикально отличается от устройства тела других млекопитающих из-за того, что они адаптированы к жизни в море. Многое из того, что именно отличает нас от китов и дельфинов, остается неизвестным. Поэтому открытие еще одного случая дицефалии среди китообразных в дополнение к девяти уже изученным дает нам массу новых знаний» — заявил Эрвин Компанье (Erwin Kompanje) из Национального исторического музея Роттердама (Нидерланды).

Это открытие было совершено в самом конце мая этого года рыбаком Хенком Танисом и его товарищами, рыбачившими в Северном море примерно в 30 километрах от берегов Нидерландов. Вытаскивая сеть из моря, голландские мореходы обнаружили, что им удалось поймать не рыбу, а новорожденную морскую свинью с двумя головами (Phocoena phocoena).

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Этот дельфиненок был похож на хорошо знакомых всем сиамских близнецов — у него было две головы, три глаза, и одно тело с «нормальным» комплектом конечностей и органов. Рыбаки испугались подобной находки и выбросили ее в море, посчитав, что подобный «улов» является нелегальным с точки зрения законов ЕС и Голландии.

Перед тем, как это сделать, Танис и его товарищи сделали несколько десятков фотографий «сиамского» дельфина, и впоследствии передали их ученым. Описание находки и эти снимки были опубликованы на этой неделе в журнале DEINSEA.

Как отмечает Компанье, испугались они это зря — дельфиненок, судя по фотографиям его неокрепшего хвоста и спинного плавника, умер практически сразу после выхода из утробы матери. Рыбакам не стоило выбрасывать его тушу — по словам океанолога, «двухголовые» морские свиньи раньше никогда не встречались ученым, и изучение тела такого животного помогло бы понять, почему оно умерло, и какие мутации послужили причиной появления второй головы.

Это открытие является удивительным и интересным еще и по той причине, что подобные нарушения развития крайне редко возникают среди китообразных. Как правило, их самки рождают всего одного детеныша, и механизм появления второй зиготы в их утробе, каким-то образом сливающейся с первой, пока остается загадкой для ученых, которую Компанье и другие исследователи надеются раскрыть по мере обнаружения новых случаев такого рода.

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