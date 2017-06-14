В Самаре открылась выставка, посвященная ЧМ-2018

Выставка открылась в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» (пр. Ленина, 21).

Площадка музея была выбрана не случайно — это наиболее популярный музей среди жителей Самары и гостей города. В прошлом году его проходимость составила 84 тысячи человек. Также в музее регулярно проходят мероприятия, приуроченные к подготовке и проведению в Самаре чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.

Выставка объединит всю историю, все города и страны, в которых проводились чемпионаты мира FIFA™. Экспозиция будет расположена на втором этаже и поделена на ряд тематических блоков, посвященных истории FIFA, зарождению и развитию правил игры в футбол.

Все желающие смогут увидеть 3D модель стадиона «Самара Арена», который в настоящее время возводится на территории Радиоцентра.