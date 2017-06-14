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16:25 (мск), источник: Volga News

В Самаре открылась выставка, посвященная ЧМ-2018

В среду, 14 июня, ровно за год до старта чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ состоялось торжественное открытие выставки «Крылья будущего».

Выставка открылась в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» (пр. Ленина, 21).

Площадка музея была выбрана не случайно — это наиболее популярный музей среди жителей Самары и гостей города. В прошлом году его проходимость составила 84 тысячи человек. Также в музее регулярно проходят мероприятия, приуроченные к подготовке и проведению в Самаре чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.

Выставка объединит всю историю, все города и страны, в которых проводились чемпионаты мира FIFA™. Экспозиция будет расположена на втором этаже и поделена на ряд тематических блоков, посвященных истории FIFA, зарождению и развитию правил игры в футбол.

Все желающие смогут увидеть 3D модель стадиона «Самара Арена», который в настоящее время возводится на территории Радиоцентра.

После ознакомления посетители могут пройти онлайн футбольный IQ-тест, попробовать себя в роли нападающего и заснять момент удара по мячу в прыжке. На фоне звездных футбольных ворот с помощью техники дополненной реальности можно будет сделать фото с футболистом, сообщают в администрации города.

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