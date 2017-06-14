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16:18 (мск), источник: УралПолит.ру

Единая система соцобеспечения заработает в Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июня, ИА УралПолит.Ru. В ближайшее время жители Среднего Урала получат доступ к Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новая система не только объединит базы данных поставщиков и получателей социальных услуг, но и обеспечит прозрачность системы соцобслуживания, что позволит значительно повысить качество жизни уральцев.

Данная тема была озвучена на совещании, которое прошло под руководством заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Черкасова и заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова в Екатеринбурге приняли участие представители субъектов Уральского федерального округа. Свердловскую область представляли заместитель губернатора Павел Креков, министр социальной политики Андрей Злоказов и управляющий областным отделением Пенсионного фонда России Татьяна Опалева.

Руководители социальных ведомств обсудили цели и задачи внедрения Единой государственной информационной системы социального обеспечения, деятельность отделений Пенсионного фонда России и органов власти субъектов Российской Федерации в рамках проекта по созданию ЕГИССО.

«В настоящее время с использованием автоматизированной системы “Адресная социальная помощь” в Свердловской области предоставляется 179 мер социальной поддержки, в том числе 98 социальных выплат из средств федерального бюджета и 74 соцвыплаты — из областного. Она интегрирована с системой межведомственного электронного взаимодействия и готова к взаимодействию с федеральными государственными информационными системами», — пояснил Андрей Злоказов.

Напомним, что создание ЕГИССО ведется в соответствии с принятым два года назад федеральным законом. Система уже опробована на пилотных площадках в Калужской области, Башкирии и Алтайском крае, где до конца текущего года к ней подключат внебюджетные фонды и органы власти.

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Единая система соцобеспечения заработает в Свердловской области
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