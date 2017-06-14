В Волгограде продлили маршрут автобуса № 6к

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в среду, 14 июня, 14 автобусов средней вместимости начали курсировать по новой схеме. Напомним, что ранее конечными остановками маршрута были «Поселок Аэропорт» и «Улица Космонавтов».

Отметим, что маршрут был продлен по просьбе местных жителей, обращавшихся на горячую линию 23−31−60.

«У нас в поселке очень много проживает пенсионеров, семей с маленькими детьми — есть необходимость регулярно посещать поликлинику № 28 для плановых медосмотров и получения лекарств», — рассказала жительница поселка Аэропорт Анна Кузнецова.