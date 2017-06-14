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16:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде продлили маршрут автобуса № 6к

Маршрут автобуса № 6к продлили до поликлиники № 28 в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в среду, 14 июня, 14 автобусов средней вместимости начали курсировать по новой схеме. Напомним, что ранее конечными остановками маршрута были «Поселок Аэропорт» и «Улица Космонавтов».

Отметим, что маршрут был продлен по просьбе местных жителей, обращавшихся на горячую линию 23−31−60.

«У нас в поселке очень много проживает пенсионеров, семей с маленькими детьми — есть необходимость регулярно посещать поликлинику № 28 для плановых медосмотров и получения лекарств», — рассказала жительница поселка Аэропорт Анна Кузнецова.

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