Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Как избавиться от отеков с помощью еды
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Не подозревавшая о беременности женщина родила в супермаркете
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
"Смачно воткнул кинжал в спину": Кудрявцева о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
15Последствия урагана в Москве
16:17 (мск), источник: Вести - Воронеж

Где в Воронеже с 14 и 15 июня отключат горячую воду

В Воронеже с 14 и 15 июня жители ещё нескольких сотен домов останутся без горячей воды — в городе продолжаются плановые работы на трубопроводах.

На некоторых улицах неудобства предстоит перетерпеть всего пару дней, но большинство воронежцев проведут «в обнимку» с тазиками и чайниками две недели.

«Вести-Воронеж» изучили список, опубликованный мэрией.

Железнодорожный район

С 14 по 27 июня.

Ленинский проспект: 203,205,213,215;.

ул. Минская: 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 75а.

Коминтерновский район

С 14 по 27 июня.

Московский проспект: 179, 179а, 185;.

ул. 60 Армии: 28, 35, 37;.

ул. Антонова-Овсеенко: 33;.

ул. Владимира Невского: 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38 В, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48 В, 48 г, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;.

ул. Маршала Жукова: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;.

ул. Мордасовой: 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15;.

Московский проспект: 117а, 117б, 117 В, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131 В, 133, 137, 141;.

Бульвар Победы: 2, 4, 6;.

ул. Шукшина: 13, 15, 17, 25, 29, 31;.

ул. Торпедо: 13а, 17а, 17б.

Левобережный район

С 14 по 27 июня.

ул. Глинки: 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 32, 64;.

ул. Дубянского: 1, 12, 16, 18, 22;.

ул. Майская: 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а;.

ул. Туполева: 15б.

Ленинский район

С 14 по 27 июня.

ул. Кривошеина: 1;.

ул. 30-летия Октября: 56, 64;.

ул. Броневая: 3а, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 12;.

ул. Матросова: 127, 135;.

ул. Черняховского: 82, 84, 86, 88, 90.

Советский район

С 14 по 27 июня.

ул. Защ. Родины: 1а, 10а;.

ул. Папова: 10;.

ул. Заполярная: 1а, 7, 9;.

ул. Киселёва: 17,19, 21;.

ул. Северцева: 48;.

ул. 232 Стр. Дивизии: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13,17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;.

ул. Латненская: 19;.

ул. 9 Января: 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15.

С 15 по 28 июня.

ул. Курчатова: 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36 В, 36 г, 36д, 36е, 36и, 36 л;.

ул. Острогожская: 168/2, 168/3, 168/4, 168/5;.

ул. Теплоэнергетиков: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15 В, 20;.

ул. Междуреченская: 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1ж, 1з, 1и.

Центральный район

С 14 по 27 июня.

ул. Средне-Московская: 1, 3, 7, 9, 15/17, 27;.

ул. Плехановская: 30.

С 14 по 16 июня.

ул. Ломоносова: 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 118.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Бойня в Кратове: первые фото стрелка и его предсмертная записка
Собака догнала и остановила машину, сбившую ее хозяйку. Видео
Бойня в Кратове: первые фото стрелка и его предсмертная записка
При пожаре в высотке в Лондоне погибли шесть человек
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
Турция отменила инспекцию мясных предприятий России
В США совершено покушение на высокопоставленного конгрессмена
Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии
Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине
В Волгограде произошел пожар на стадионе ЧМ-2018 (видео)
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото) В столице Украины на текущей неделе впервые покажут разработанный украинскими инженерами и дизайнерами суперкар «Химера»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами 13 июня состоялся показ фильма «Мифы», в котором снялись практически все российские звезды, а исполнительница двух главных женских ролей получила специальную награду
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь