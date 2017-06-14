Где в Воронеже с 14 и 15 июня отключат горячую воду
В Воронеже с 14 и 15 июня жители ещё нескольких сотен домов останутся без горячей воды — в городе продолжаются плановые работы на трубопроводах.
В Воронеже с 14 и 15 июня жители ещё нескольких сотен домов останутся без горячей воды — в городе продолжаются плановые работы на трубопроводах.
На некоторых улицах неудобства предстоит перетерпеть всего пару дней, но большинство воронежцев проведут «в обнимку» с тазиками и чайниками две недели.
«Вести-Воронеж» изучили список, опубликованный мэрией.
Железнодорожный район
С 14 по 27 июня.
Ленинский проспект: 203,205,213,215;.
ул. Минская: 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 75а.
Коминтерновский район
С 14 по 27 июня.
Московский проспект: 179, 179а, 185;.
ул. 60 Армии: 28, 35, 37;.
ул. Антонова-Овсеенко: 33;.
ул. Владимира Невского: 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38 В, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48 В, 48 г, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;.
ул. Маршала Жукова: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;.
ул. Мордасовой: 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15;.
Московский проспект: 117а, 117б, 117 В, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131 В, 133, 137, 141;.
Бульвар Победы: 2, 4, 6;.
ул. Шукшина: 13, 15, 17, 25, 29, 31;.
ул. Торпедо: 13а, 17а, 17б.
Левобережный район
С 14 по 27 июня.
ул. Глинки: 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 32, 64;.
ул. Дубянского: 1, 12, 16, 18, 22;.
ул. Майская: 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а;.
ул. Туполева: 15б.
Ленинский район
С 14 по 27 июня.
ул. Кривошеина: 1;.
ул. 30-летия Октября: 56, 64;.
ул. Броневая: 3а, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 12;.
ул. Матросова: 127, 135;.
ул. Черняховского: 82, 84, 86, 88, 90.
Советский район
С 14 по 27 июня.
ул. Защ. Родины: 1а, 10а;.
ул. Папова: 10;.
ул. Заполярная: 1а, 7, 9;.
ул. Киселёва: 17,19, 21;.
ул. Северцева: 48;.
ул. 232 Стр. Дивизии: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13,17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;.
ул. Латненская: 19;.
ул. 9 Января: 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15.
С 15 по 28 июня.
ул. Курчатова: 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36 В, 36 г, 36д, 36е, 36и, 36 л;.
ул. Острогожская: 168/2, 168/3, 168/4, 168/5;.
ул. Теплоэнергетиков: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15 В, 20;.
ул. Междуреченская: 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1ж, 1з, 1и.
Центральный район
С 14 по 27 июня.
ул. Средне-Московская: 1, 3, 7, 9, 15/17, 27;.
ул. Плехановская: 30.
С 14 по 16 июня.
ул. Ломоносова: 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 118.