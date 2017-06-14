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16:25 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске в парках выгуливают слонов

Слоны из Большого варшавского цирка в ближайшие несколько дней будут прогуливаться по паркам Челябинска и любой желающий сможет сфотографироваться с этими великанами.

Как сообщается на официальной странице парка Гагарина ВКонтакте, в среду, 14 июня, слоны пройдут по центральной аллее парка. С 17 до 20 часов вы можете с ними сфотографироваться. Затем выложить фото в соцсети и выиграть билет на представление.

В четверг, 15 июня, слоны впервые будут гулять по парку «Металлург» имени О. И. Тищенко в Металлургическом районе города. «В 17 часов у фонтана вы сможете сделать селфи на фоне слонов и посмотреть мини-представление. Совершенно бесплатно», — приглашают челябинцев на странице парка в соцсети.

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