В Челябинске в парках выгуливают слонов
Слоны из Большого варшавского цирка в ближайшие несколько дней будут прогуливаться по паркам Челябинска и любой желающий сможет сфотографироваться с этими великанами.
Слоны из Большого варшавского цирка в ближайшие несколько дней будут прогуливаться по паркам Челябинска и любой желающий сможет сфотографироваться с этими великанами.
Как сообщается на официальной странице парка Гагарина ВКонтакте, в среду, 14 июня, слоны пройдут по центральной аллее парка. С 17 до 20 часов вы можете с ними сфотографироваться. Затем выложить фото в соцсети и выиграть билет на представление.
В четверг, 15 июня, слоны впервые будут гулять по парку «Металлург» имени О. И. Тищенко в Металлургическом районе города. «В 17 часов у фонтана вы сможете сделать селфи на фоне слонов и посмотреть