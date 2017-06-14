В Челябинске в парках выгуливают слонов

Как сообщается на официальной странице парка Гагарина ВКонтакте, в среду, 14 июня, слоны пройдут по центральной аллее парка. С 17 до 20 часов вы можете с ними сфотографироваться. Затем выложить фото в соцсети и выиграть билет на представление.