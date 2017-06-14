Свердловской полиции сдался второй подозреваемый в убийстве ингушского бизнесмена
И его адвоката.
И его адвоката.
14 июня 2017 года сдался второй подозреваемый в убийстве предпринимателя, уроженца Ингушетии, Беслана Наурузова и его адвоката из Екатеринбурга Алексея Кощеева. Об этом «Уралинформбюро» сообщил источник в правоохранительных органах.
Информацию подтвердил руководитель
Официальный представитель свердловского СУ СКР Максим Чалков пообещали дать комментарии в четверг.
Наурузов и Кощеев пропали 25 мая 2017 года. Спустя некоторое время в окрестностях поселка Большое Седельниково под Екатеринбургом нашли грузопассажирскую «Газель», на которой ехали мужчины. Она была залита кровью. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемыми по нему проходят бывшие партнеры бизнесмена —
На прошлой неделе в полицию явился Тиханов. Он заявил, что устал бегать от силовиков.