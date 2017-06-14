Свердловской полиции сдался второй подозреваемый в убийстве ингушского бизнесмена

14 июня 2017 года сдался второй подозреваемый в убийстве предпринимателя, уроженца Ингушетии, Беслана Наурузова и его адвоката из Екатеринбурга Алексея Кощеева. Об этом «Уралинформбюро» сообщил источник в правоохранительных органах.

Информацию подтвердил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых: «Гражданин, фигурирующий в нашумевшем уголовном деле, явился к нашим партнерам в следственный комитет. Он пришел со своим адвокатам. За подробностями по данному громкому убийству рекомендую обратиться в региональный СУ СКР».

Официальный представитель свердловского СУ СКР Максим Чалков пообещали дать комментарии в четверг.

Наурузов и Кощеев пропали 25 мая 2017 года. Спустя некоторое время в окрестностях поселка Большое Седельниково под Екатеринбургом нашли грузопассажирскую «Газель», на которой ехали мужчины. Она была залита кровью. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемыми по нему проходят бывшие партнеры бизнесмена — экс-сотрудник ОВД Арамиля Алексей Тиханов и водитель «Газели», на которой передвигались предприниматель с юристом, Антон Корепанов.

На прошлой неделе в полицию явился Тиханов. Он заявил, что устал бегать от силовиков.