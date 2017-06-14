Академик Иван Хицков стал Почетным гражданином Воронежской области

Главный научный сотрудник Научно-исследовательского института экономики и организации АПК Центрально-Черноземного района РФ Иван Хицков стал Почетным гражданином Воронежской области. Губернатор Алексей Гордеев вручил ученому почетный знак в среду, 14 июня. Награждение приурочили к Дню образования Воронежской области.

Глава региона поблагодарил академика за вклад в совершенствование экономики и АПК. Алексей Гордеев пожелал Ивану Хицкову здоровья, счастья и долгих лет жизни.