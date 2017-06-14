Академик Иван Хицков стал Почетным гражданином Воронежской области
Губернатор поблагодарил ученого за вклад в совершенствование экономики региона.
Губернатор поблагодарил ученого за вклад в совершенствование экономики региона.
Главный научный сотрудник
Глава региона поблагодарил академика за вклад в совершенствование экономики и АПК. Алексей Гордеев пожелал Ивану Хицкову здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Иван Хицков родился 16 марта 1937 года в селе Перебой Павловского района. Он крупный ученый,