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18:06 (мск), источник: Интерфакс

Блогеру Варламову закрыли въезд на Украину

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU — Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины российскому блогеру Илье Варламову, сообщает интернет-издание «Апостроф» со ссылкой на ответ СБУ.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно ч.3 ст. 13 закона Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства”, Службой безопасности Украины принято решение относительно запрета въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ», — говорится в ответе СБУ на информационный запрос «Апострофа», фотокопию которого опубликовало издание в среду.

При этом в ответе украинской спецслужбы не уточняется, на какой срок действует запрет.

«Апостроф» обратился в Службу безопасности Украины с вопросом, принималось ли решение о запрете въезда гражданина РФ Ильи Варламова, поскольку он, с точки зрения Украины, незаконно посещал Крым и Донбасс и публиковал в сети репортажи с этих территорий.

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