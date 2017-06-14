Блогеру Варламову закрыли въезд на Украину

«Согласно ч.3 ст. 13 закона Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства”, Службой безопасности Украины принято решение относительно запрета въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ», — говорится в ответе СБУ на информационный запрос «Апострофа», фотокопию которого опубликовало издание в среду.

При этом в ответе украинской спецслужбы не уточняется, на какой срок действует запрет.

«Апостроф» обратился в Службу безопасности Украины с вопросом, принималось ли решение о запрете въезда гражданина РФ Ильи Варламова, поскольку он, с точки зрения Украины, незаконно посещал Крым и Донбасс и публиковал в сети репортажи с этих территорий.