Правила предоставления отпуска в Молдове изменятся
В высшем законодательном органе Молдовы зарегистрирован проект поправок в законодательство, которые изменят правила предоставления отпуска трудящимся.
В высшем законодательном органе Молдовы зарегистрирован проект поправок в законодательство, которые изменят правила предоставления отпуска трудящимся.
КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Правительство Молдовы зарегистрировало в парламенте проект изменения Трудового кодекса, который предполагает изменение положения о предоставлении ежегодного отпуска.
Если до сих пор работник мог перенести весь свой оплачиваемый отпуск на следующий год, то в случае принятия предлагаемых правительством поправок, он обязан взять в год отпуск, который составляет не менее 14 календарных дней. Только в этом случае остальные дни отпуска можно перенести на следующий год и использовать до его завершения.
Кроме того, правительство предлагает внести поправки и в положение о дополнительном отпуске для тех, кто воспитывает детей. Таким образом, дополнительный отпуск в течение четырех дней теперь должен быть объединен с обычным календарным отпуском.
На дополнительный отпуск может претендовать один из родителей, у которых есть двое и более детей младше 14 лет или один ребенок с ограниченными возможностями.
Согласно действующему законодательству, все трудящиеся ежегодно могут взять оплачиваемый отпуск, общей протяженностью в 28 календарных дней, не считая выходных и праздников.