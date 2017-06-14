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18:57 (мск), источник: Sputnik.md

Правила предоставления отпуска в Молдове изменятся

В высшем законодательном органе Молдовы зарегистрирован проект поправок в законодательство, которые изменят правила предоставления отпуска трудящимся.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Правительство Молдовы зарегистрировало в парламенте проект изменения Трудового кодекса, который предполагает изменение положения о предоставлении ежегодного отпуска.

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Если до сих пор работник мог перенести весь свой оплачиваемый отпуск на следующий год, то в случае принятия предлагаемых правительством поправок, он обязан взять в год отпуск, который составляет не менее 14 календарных дней. Только в этом случае остальные дни отпуска можно перенести на следующий год и использовать до его завершения.

Кроме того, правительство предлагает внести поправки и в положение о дополнительном отпуске для тех, кто воспитывает детей. Таким образом, дополнительный отпуск в течение четырех дней теперь должен быть объединен с обычным календарным отпуском.

На дополнительный отпуск может претендовать один из родителей, у которых есть двое и более детей младше 14 лет или один ребенок с ограниченными возможностями.

Согласно действующему законодательству, все трудящиеся ежегодно могут взять оплачиваемый отпуск, общей протяженностью в 28 календарных дней, не считая выходных и праздников.

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