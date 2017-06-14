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19:19 (мск), источник: Noi.md

Светлана Тома вернулась на территорию Молдовы

Недавно посол Молдовы в России и коллектив посольства поздравили народную артистку Республики Молдова и заслуженную артистку Российской Федерации Светлану Тому по случаю юбилея.

Источник: Noi.md

Встреча состоялась в здании посольства Молдовы. В ходе встречи Светлане Тома передали поздравительное сообщение и букет цветов от президента Республики Молдова Игоря Додона.

В свою очередь Светлана Тома поблагодарила посла и побеседовала с коллективом дипломатической миссии, вспомнив случаи из детства, со съемочных площадок и рассказав о своей текущей художественной деятельности.

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