Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Австралийка сбросила 115 килограммов и занялась триатлоном
«Молодцы»: Путин о тех, кто способствовал конфликту РФ и Украины
Певица Натали впервые показала двухмесячного сына
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Это крик моей души": Кудрявцева рассказала о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Шестидневная война
20:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Британские ветеринары спасли раздувшегося ежа

Британские ветеринары спасли ежа, страдающего от так называемого синдрома воздушного шара. Об этом сообщает издание Mashable.

Жительница английского города Донкастер, графство Саут-Йоркшир, сообщила о раздувшемся еже в Королевское общество предотвращения жестокости к животным. Она думала, что животное беременно, однако прибывшая по вызову инспектор Общества Сандра Дрансфилд (Sandra Dransfield) сразу поняла, что имеет дело с редкой болезнью.

В действительности животное раздулось из-за скопившегося под его кожей газа. «Из всех случаев синдрома воздушного шара, которые я видела, этот был худшим, — говорит Дрансфилд. — Бедняга стал почти в два раза больше, чем его естественные размеры».

Ветеринары спустили газ, скопившийся под кожей зверька, и назначили животному курс антибиотиков, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Госдуме назвали единственного кандидата в президенты
Госдума приняла в I чтении закон о регулировании мессенджеров
США создают вторую военную базу в Сирии
Белоруссия исключит российский рубль из числа резервных валют
В Сан-Франциско при стрельбе ранены несколько человек
Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии
Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине
Грузовик врезался в колонну велосипедистов на трассе в Чувашии
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Сделки с жильем в Петербурге срываются из-за кадастровой оценки
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь