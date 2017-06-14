Британские ветеринары спасли раздувшегося ежа
Британские ветеринары спасли ежа, страдающего от так называемого синдрома воздушного шара. Об этом сообщает издание Mashable.
Британские ветеринары спасли ежа, страдающего от так называемого синдрома воздушного шара. Об этом сообщает издание Mashable.
Жительница английского города Донкастер, графство
В действительности животное раздулось
Ветеринары спустили газ, скопившийся под кожей зверька, и назначили животному курс антибиотиков, чтобы предотвратить распространение инфекции.