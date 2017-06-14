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22:32 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Скончалась Анита Палленберг, муза The Rolling Stones

Модель и актриса Анита Палленберг, ставшая знаменитой благодаря своим романтическим отношениям с участниками группы The Rolling Stones, скончалась в возрасте 73 лет.

Источник: AP 2017

О ее смерти сообщила Стелла Шнабель, дочь художника и кинорежиссера Джулиана Шнабеля. «Я никогда не встречала такой женщины, как она», — говорит Стелла. «Покойся с миром, моя римская матерь», — написала она в «Инстаграме».

Анита Палленберг родилась в Риме в 1944 году в немецко-итальянской семье. Ее отец, этнический немец, был коммивояжером и художником-любителем, а мать работала секретаршей в германском посольстве.

С детства Анита говорила на четырех языках, а в юности начала карьеру модели.

Палленберг познакомилась с музыкантами из The Rolling Stones в 1965 году в Мюнхене, где она работала моделью. У нее начался роман с Брайаном Джонсом, но через два года она ушла от него к Киту Ричардсу. После этого Джонс покинул группу и вскоре умер.

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Ходили также слухи об ее связи с Миком Джаггером в 1970 году, когда они оба участвовали в съемках фильма «Представление», но Палленберг всегда отрицала их.

В своих мемуарах «Жизнь» Кит Ричардс описывает Палленберг как «очень сильную и умную» женщину невероятной красоты.

У них было трое детей, один из которых умер в младенчестве. Палленберг и Ричардс расстались в 1980 году.

Анита Палленберг выступила в роли бэк-вокалистки в Sympathy for the Devil — одном из хитов The Rolling Stones. По словам одного из менеджеров группы, Джо Бергмана, она оказала большое влияние на Rolling Stones в целом.

Она сыграла в таких фильмах, как «Барбарелла» (1969) и «Мистер Одиночество» (2007).

В 1979 году ее обвинили в непредумышленном убийстве Скотта Кантрелла. Он застрелил себя из пистолета Аниты в доме в Нью-Йорке, в котором она жила вместе с Ричардсом. Эти обвинения позже были сняты.

«Я ничего не чувствовала, — сказала она о смерти Кантрелла. — Это — один из чудесных побочных эффектов от употребления наркотиков и алкоголя».

В 1987 году Анита Палленберг лечилась от наркозависимости, после чего поступила на курс моды в колледж Святого Мартина в Лондоне.

Она оставила после себя двоих детей и пятерых внуков.

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