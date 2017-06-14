Скончалась Анита Палленберг, муза The Rolling Stones

О ее смерти сообщила Стелла Шнабель, дочь художника и кинорежиссера Джулиана Шнабеля. «Я никогда не встречала такой женщины, как она», — говорит Стелла. «Покойся с миром, моя римская матерь», — написала она в «Инстаграме».

Анита Палленберг родилась в Риме в 1944 году в немецко-итальянской семье. Ее отец, этнический немец, был коммивояжером и художником-любителем, а мать работала секретаршей в германском посольстве.

С детства Анита говорила на четырех языках, а в юности начала карьеру модели.

Палленберг познакомилась с музыкантами из The Rolling Stones в 1965 году в Мюнхене, где она работала моделью. У нее начался роман с Брайаном Джонсом, но через два года она ушла от него к Киту Ричардсу. После этого Джонс покинул группу и вскоре умер.