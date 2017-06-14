Скончалась Анита Палленберг, муза The Rolling Stones
Модель и актриса Анита Палленберг, ставшая знаменитой благодаря своим романтическим отношениям с участниками группы The Rolling Stones, скончалась в возрасте 73 лет.
Модель и актриса Анита Палленберг, ставшая знаменитой благодаря своим романтическим отношениям с участниками группы The Rolling Stones, скончалась в возрасте 73 лет.
О ее смерти сообщила Стелла Шнабель, дочь художника и кинорежиссера Джулиана Шнабеля. «Я никогда не встречала такой женщины, как она», — говорит Стелла. «Покойся с миром, моя римская матерь», — написала она в «Инстаграме».
Анита Палленберг родилась в Риме в 1944 году в
С детства Анита говорила на четырех языках, а в юности начала карьеру модели.
Палленберг познакомилась с музыкантами из The Rolling Stones в 1965 году в Мюнхене, где она работала моделью. У нее начался роман с Брайаном Джонсом, но через два года она ушла от него к Киту Ричардсу. После этого Джонс покинул группу и вскоре умер.
Ходили также слухи об ее связи с Миком Джаггером в 1970 году, когда они оба участвовали в съемках фильма «Представление», но Палленберг всегда отрицала их.
В своих мемуарах «Жизнь» Кит Ричардс описывает Палленберг как «очень сильную и умную» женщину невероятной красоты.
У них было трое детей, один из которых умер в младенчестве. Палленберг и Ричардс расстались в 1980 году.
Анита Палленберг выступила в роли
Она сыграла в таких фильмах, как «Барбарелла» (1969) и «Мистер Одиночество» (2007).
В 1979 году ее обвинили в непредумышленном убийстве Скотта Кантрелла. Он застрелил себя из пистолета Аниты в доме в
«Я ничего не чувствовала, — сказала она о смерти Кантрелла. — Это — один из чудесных побочных эффектов от употребления наркотиков и алкоголя».
В 1987 году Анита Палленберг лечилась от наркозависимости, после чего поступила на курс моды в колледж Святого Мартина в Лондоне.
Она оставила после себя двоих детей и пятерых внуков.