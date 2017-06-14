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14 июня, источник: "РИА Новости" Украина

Памятник Ленину на Запорожье переделали в памятник Пилипу Орлику

Жители двух сел в Запорожской области — Новоалексеевки и Лозоватки — подошли творчески к «демонтажу» памятников Ленину и решили просто переделать скульптуры.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Два памятника Владимиру Ленину в Запорожской области переделали в памятники автору первой украинской конституции Пилипу Орлику и болгарскому переселенцу Диянову, сообщает местное издание «Вся власть».

«Жители двух сел в Запорожской области — Новоалексеевки и Лозоватки — подошли творчески к “демонтажу” памятников Ленину и решили просто переделать скульптуры», — говорится в сообщении.

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По данным издания, в селе Новоалексеевка памятник Ленину переделали в Пилипа Орлика с казацким чубом и усами. Скульптуру «переодели» в шаровары, добавили на пояс саблю и пистолет, в руке появилась люлька. На работу над памятником ушло примерно полгода.

Как отмечается в сообщении, в селе Лозоватка из скульптуры Ленина сделали болгарина Диянова. Открытие памятника приурочили к 155-летию переселения болгар в приазовские степи.

Ранее директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1300 памятников Ленину были демонтированы в Украине в рамках декоммунизации.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

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