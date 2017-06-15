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15:05 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области откроют 35 пляжей

В Волгограде и Волгоградской области завершается подготовка к открытию купального сезона.

Источник: РИАЦ

Как сообщил РИАЦ заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Василий Князев, в городской черте планируется открыть 6 мест отдыха у воды, а всего по области будет порядка 35 пляжей.

В этом году, зоны доступные волгоградцам для безопасного отдыха у воды, будут располагаться:

— в Советском районе на правом берегу Волги, в районе набережной им. Тулака.

— в Тракторозаводском районе на правом берегу Волги, напротив отеля «Старт» (ул. Грамши, 4), а также зона отдыха без возможности купания, напротив жилого дома № 1 (по ул. Тракторостроителей).

— в Краснооктябрьском районе у яхт-клуба «Пилигрим».

— в Кировском районе на левом берегу Волги (о. Сарпинский).

— в Красноармейском районе на правом берегу Волго-Донского судоходного канала (между шлюзами № 4 и № 5).

Главный государственный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева сообщила, что без заключения Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом соответствии, эксплуатация ни одного водного объекта не может осуществляться. На данный момент из-за низких по нашей области показателей температурного режима водоёмов (среднесуточная температура воды колеблется от +14 до + 18 ºС) и продления Волжской ГЭС высоких темпов сброса воды, отобрать необходимые пробы не представляется возможным и, по-видимому, открытие сезона будет перенесено ближе к началу июля.

Вместе с тем, рискуя своей жизнью, многие волгоградцы уже сейчас поспешили открыть купальный сезон.

— Основной причиной гибели людей на водоёмах становится их халатность, несоблюдение элементарных и всем известных правил безопасности о том, что можно на воде делать, а что нельзя, где можно купаться, а где категорически запрещено. И, кстати, нарушение этих правил влечёт административную ответственность. Например, для обычных граждан штраф может доходить до 4 тысяч, а для должностных лиц до 14 тысяч рублей, — говорит главный специалист, эксперт отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Волгоградской области Александр Анненков. — Несмотря на то, что в последние годы наблюдается тенденция к уменьшению смертельных случаев (в 2016 году количество смертей сократилось на 3%), особую тревогу вызывают случаи гибели детей. Всего за прошлый год на открытых и закрытых водоёмах погибло 13 детей, и, что вызывает у меня особую озабоченность, у нас ежегодно отмечаются случаи групповой гибели. Не такие масштабные, как трагически известное происшествие на Сямозере, но случаи, когда гибнут по два ребёнка, у нас регулярно фиксируются.

Спасатели МЧС всегда готовы оказать помощь, однако, и самим гражданам стоит крайне осмотрительно подходить к выбору мест отдыха и проявлять особую бдительность в отношении находящихся в водоёмах детей.

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