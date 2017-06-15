Подруги с альбинизмом из Австралии прославились в сети

По информации Daily Mail, 12-летняя Сэмми МакСомбе (Sammy McCombe) и 14-летняя Люси Карпентер (Lucy Carpenter) страдают от окулокутанного альбинизма. Девочки подружились после того, как вместе посетили лагерь шесть лет назад.
По их словам, люди часто задают им вопросы, связанные с их плохим зрением или цветом кожи и волос. «Меня называли четырехглазой, призраком и даже сравнивали с животными», — сказала Люси.
Несмотря на сложности, с которыми австралийки сталкивают при общении с людьми и в школе, они принимают себя таким, какие они есть. Девочки посвятили страницу в соцсети своему общему увлечению — моде.
В мае сообщалось, что жительница Южно-Африканской Республики, над которой издевались из-за цвета ее кожи, начала принимать участие в модельных съемках. 20-летняя Нонтобеко Мбуази (Nontobeko Mbuyazi) страдает альбинизмом. Над ней потешались в соцсетях и оставляли оскорбительные комментарии.