Приморцев приглашают на бесплатную проверку здоровья

Более 53 тысяч жителей Приморья прошли диспансеризацию с начала 2017 года, из них 18275 человек направлены на второй — более углубленный — этап медосмотра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, второй этап диспансеризации проводится для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания, а также для проведения углубленного профилактического консультирования.

«Дополнительные исследования зависят от возраста пациента. Если выявляются отклонения от нормы — пациент направляется на второй этап. Как правило, прохождение диспансеризации занимает несколько часов», — отметили в департаменте.

Специалисты отмечают, что в этом году приморцы активно участвуют в углубленном медицинском осмотре.

«Люди стали внимательнее относиться к своему здоровью — многие понимают важность флюорографического обследования, маммографии, УЗИ. Очень часто люди задают вопрос о том, можно ли в рамках диспансеризации сделать сложные клинические анализы», — рассказала главный врач владивостокской поликлиники № 1 Ольга Перова.

Она также напомнила, что с 2017 года в диспансеризацию входит возможность обследования на ВИЧ-инфекцию (для граждан в возрасте от 21 до 48 лет). Обследование проводится на добровольной основе, анонимно. Адреса, где можно пройти обследование на ВИЧ, можно узнать в поликлинике по месту жительства.

«Диспансеризации в 2017 году подлежат все лица, рожденные в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 годах. Для ее прохождения необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства», — сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Она напомнила, что в диспансеризации взрослого населения участвуют 56 медицинских учреждений.

«Многие ЛПУ на сегодняшний день уже близки к 50% выполнению плана обследования. В числе таких — Владивостокский поликлиники №№ 1,4,5,6,8, а также поликлиника краевой клинической больницы № 2. Среди районных медучреждений — Хорольская, Ханскайская, Надеждинская, Пограничная, Октябрьская, Анучинская центральные районные больницы, Спасские городская и районная поликлиники, поликлиника Дальнегорска, Партизанская горбольница № 1, Пластунская районная больница и узловая поликлиника РЖД в Уссурийске», — отметила Тамара Курченко.

Напомним, диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования. Она проводится путем углубленного обследования состояния здоровья граждан в целях раннего выявления хронических заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, онкологические заболевания, туберкулез, сахарный диабет, острые нарушения мозгового кровообращения, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, а также выявления основных факторов риска развития этих заболеваний. Объем диспансеризации зависит от возраста гражданина и включает в себя универсальные методы обследования для всех пациентов, а также углубленные обследования в определенные возрастные периоды.

Напомним, что для прохождения диспансеризации необходимы паспорт и полис медицинского страхования.