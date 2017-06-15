Владивосток открывает купальный сезон лишь с тремя официально разрешенными пляжами

Владивосток, 15 июня, PrimaMedia.

Только три пляжа во Владивостоке прошли проверку к открытию купального сезона, который начинается сегодня, 15 июня. Это два пляжа на Санаторной (в парке культуры им. Лазо и пляж «Лагуна» по соседству) и один в бухте Малый Аякс на острове Русском, сообщили ИА PrimaMedia в мэрии.

— Эти пляжи прошли поверку на готовность к купальному сезону, вода там соответствует нормам Роспотребнадзора, купаться можно. Пляжный сезон стартует 15 июня, — уточнили в пресс-службе администрации города.

В мэрии также отметили, что большинство прибрежных территорий во Владивостоке не принадлежит городу — это земли Приморского края и Минобороны.

От PrimaMedia добавим, что и в прошлом году разрешение на эксплуатацию получили только эти три пляжа. Арендаторами на «Санаторной» выступают МУПВ «Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо» и ООО «Ривьера-Лагуна», пляжа на Русском — ООО «Томь».