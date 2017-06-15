На фоне скандала Ворошиловскую батарею во Владивостоке закрыли на ремонт в разгар сезона

Владивосток, 15 июня, PrimaMedia.

Мемориальный комплекс «Ворошиловская батарея», филиал музея Тихоокеанского флота на острове Русском во Владивостоке, закрылся от посторонних глаз «на ремонт» в разгар туристического сезона. Как указано на официальном сайте ФГКУ ВИМ ТОФ — на время проведения благоустроительных и реставрационных работ. Именно эти работы ранее вызвали негативную реакцию историков и краеведов, которые считают, что «благоустройство» приведет к уничтожению памятника, сообщает ИА PrimaMedia.

Сроки ремонта и какие-то другие важные подробности не называются. Сказано лишь, что «об открытии филиала будет сообщено дополнительно».

Напомним, в конце прошлой недели историк, писатель, действительный член Общества изучения Амурского края, Приморского краевого отделения Русского географического общества, председатель Военно-исторического клуба «Владивостокская крепость» Владимир Калинин начал бить тревогу. Он обнаружил, что на батарее ведутся строительные работы, непосредственно возле одной из башен соорудили тир, накрыли крышей над двориком одного из блоков батареи и закопали ров, в котором находился ствол орудия.

По фотографиям, которые неравнодушные граждане опубликовали на форуме, посвященном фортификации, видно, что масштабные работы продолжаются по всей батарее. По всей видимости, речь идет об обустройстве на острове Русском филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот». Ранее в Минобороны уже заявляли о своих планах создать в бухте Новик комплекс, аналогичный открытому два года назад в Подмосковье. ИА PrimaMedia единственное информационное агентство, которому удалось узнать подробности о проекте: посетители парка смогут в режиме симуляции управлять разными видами вооруженной техники или совершить прыжок с парашютом, пройти реальную военизированную полосу препятствий, поучаствовать в реконструкции военно-исторических событий или прямо в парке подписать контракт на военную службу. Под открытым небом на Русском расположится экспозиция военной мощи ТОФ. Всего планируется создать 20−25 объектов на площади 180 га.

Однако даже в набросках плана по строительству парка «Патриот» речь шла о сохранении батареи, а не об ее уничтожении. Министерство обороны России позиционирует парк «Патриот» как инструмент воспитания гражданственности в обществе, благодаря чему в сознании у людей формируется привлекательный облик службы в Вооруженных силах, растет любовь и уважение к Родине.

Пока же происходящее на батарее только возмущает общественность. Так, Владимиру Калинину стало известно, что, по распоряжению командующего ТОФ, уволен сотрудник музея ТОФ Олег Стратиевский. За то, что не воспрепятствовал фотографированию незаконных строительных работ, считает Калинин.

— Филиал музея ТОФ «Ворошиловская батарея» закрывается для посетителей на неопределенный срок (в разгар сезона) и не факт, что откроется снова. Такая «оперативность» почему-то не удивляет, равно как и то, что строителям парка «Патриот» и их «крыше» демонстративно наплевать на жителей и гостей Владивостока.

Справка: Весной 1931 года в условиях напряжённой обстановки между соседствующими странами, руководством СССР было принято решение об усилении обороны берега города Владивосток. С этой целью К. Ворошилов лично выбирал место для размещения батарей артиллерийских орудий на острове Русский.

Батареи сняли с линкора «Полтава» и подверглись доработкой на заводе Обуховский. Стволы и все детали переправлялись до места установки с помощью барж, а далее по железной дороге, выстроенной на Русском острове специально для этого проекта. В феврале-апреле 1934 года монтаж был закончен, батарее присвоили имя К. Ворошилова.

Комплекс составляет видимые на поверхности две башни и три этажа подземных сооружений, склады и жилые помещения. Бетонный свод в 3,5 метра позволяет выдержать прямое попадание авиабомбы весом в тонну. Оба орудия соединены подземной потерной глубокого залегания длиной 250 метров. Недоступна для туристов.

Комплекс обслуживали одновременно 399 человек. Орудия калибром 305 мм могли вести прицельную стрельбу на дальности до 35 км и делали выстрел каждые 40 секунд.

В 1992 году, после десятилетий бездействия, было решено провести показательные стрельбы, которые доказали, что и через столько лет батарея может поразить цель диаметром в 2 метра на расстоянии более чем 11 километров.