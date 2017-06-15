На фоне скандала Ворошиловскую батарею во Владивостоке закрыли на ремонт в разгар сезона
Теперь посмотреть на стройку, возмутившую краеведов, и сфотографировать ее нельзя никому.
Теперь посмотреть на стройку, возмутившую краеведов, и сфотографировать ее нельзя никому.
Владивосток, 15 июня, PrimaMedia.
Мемориальный комплекс «Ворошиловская батарея», филиал музея Тихоокеанского флота на острове Русском во Владивостоке, закрылся от посторонних глаз «на ремонт» в разгар туристического сезона. Как указано на официальном сайте ФГКУ ВИМ ТОФ — на время проведения благоустроительных и реставрационных работ. Именно эти работы ранее вызвали негативную реакцию историков и краеведов, которые считают, что «благоустройство» приведет к уничтожению памятника, сообщает ИА PrimaMedia.
Сроки ремонта и
Напомним, в конце прошлой недели историк, писатель, действительный член Общества изучения Амурского края, Приморского краевого отделения Русского географического общества, председатель
По фотографиям, которые неравнодушные граждане опубликовали на форуме, посвященном фортификации, видно, что масштабные работы продолжаются по всей батарее. По всей видимости, речь идет об обустройстве на острове Русском филиала
Однако даже в набросках плана по строительству парка «Патриот» речь шла о сохранении батареи, а не об ее уничтожении. Министерство обороны России позиционирует парк «Патриот» как инструмент воспитания гражданственности в обществе, благодаря чему в сознании у людей формируется привлекательный облик службы в Вооруженных силах, растет любовь и уважение к Родине.
Пока же происходящее на батарее только возмущает общественность. Так, Владимиру Калинину стало известно, что, по распоряжению командующего ТОФ, уволен сотрудник музея ТОФ Олег Стратиевский. За то, что не воспрепятствовал фотографированию незаконных строительных работ, считает Калинин.
— Филиал музея ТОФ «Ворошиловская батарея» закрывается для посетителей на неопределенный срок (в разгар сезона) и не факт, что откроется снова. Такая «оперативность»
Справка: Весной 1931 года в условиях напряжённой обстановки между соседствующими странами, руководством СССР было принято решение об усилении обороны берега города Владивосток. С этой целью К. Ворошилов лично выбирал место для размещения батарей артиллерийских орудий на острове Русский.
Батареи сняли с линкора «Полтава» и подверглись доработкой на заводе Обуховский. Стволы и все детали переправлялись до места установки с помощью барж, а далее по железной дороге, выстроенной на Русском острове специально для этого проекта. В
Комплекс составляет видимые на поверхности две башни и три этажа подземных сооружений, склады и жилые помещения. Бетонный свод в 3,5 метра позволяет выдержать прямое попадание авиабомбы весом в тонну. Оба орудия соединены подземной потерной глубокого залегания длиной 250 метров. Недоступна для туристов.
Комплекс обслуживали одновременно 399 человек. Орудия калибром 305 мм могли вести прицельную стрельбу на дальности до 35 км и делали выстрел каждые 40 секунд.
В 1992 году, после десятилетий бездействия, было решено провести показательные стрельбы, которые доказали, что и через столько лет батарея может поразить цель диаметром в 2 метра на расстоянии более чем 11 километров.
В ходе реформирования Вооруженных сил РФ в 1997 году батарея как боевая единица была расформирована, а на ее основе с 1998 года создан филиал