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03:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Названо лучшее образовательное учреждение в Приморье

Самые лучшие профессиональные образовательные учреждения определили на Дальнем Востоке, сообщает ИА Дейта.

Во главе рейтинга встали Хабаровский край, Якутия и Приморье. Рейтинг образовательных учреждений Дальнего Востока, которые готовят специалистов по наиболее востребованным на рынке труда профессиям, по итогам первого полугодия 2017 года лидирует Хабаровский край. Он занял 7 позиций из 10. В десятку лучших также вошли два якутских образовательных учреждения и приморский Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС.

Рейтинг составляли с учетом результатов финала V Национального чемпионата WorldSkills Russia, где молодые профессионалы соревновались в сфере строительства, IT-технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сфере услуг и обслуживания гражданского транспорта. В чемпионате приняли участие 52 дальневосточника из 5 субъектов, завоевав 5 первых, 5 вторых и 2 третьих места.

Таисия Масина.

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