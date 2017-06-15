Названо лучшее образовательное учреждение в Приморье
Самые лучшие профессиональные образовательные учреждения определили на Дальнем Востоке, сообщает ИА Дейта.
Самые лучшие профессиональные образовательные учреждения определили на Дальнем Востоке, сообщает ИА Дейта.
Во главе рейтинга встали Хабаровский край, Якутия и Приморье. Рейтинг образовательных учреждений Дальнего Востока, которые готовят специалистов по наиболее востребованным на рынке труда профессиям, по итогам первого полугодия 2017 года лидирует Хабаровский край. Он занял 7 позиций из 10. В десятку лучших также вошли два якутских образовательных учреждения и приморский Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС.
Рейтинг составляли с учетом результатов финала V Национального чемпионата WorldSkills Russia, где молодые профессионалы соревновались в сфере строительства,
Таисия Масина.