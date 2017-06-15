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03:19 (мск), источник: Вести Иркутск

Детский лагерь закрыли под Братском

Работу несанкционированного детского лагеря в Северном Артеке приостановила Братская мэрия.

Работу несанкционированного детского лагеря в Северном Артеке приостановила Братская мэрия.

Как сообщает портал «Город», у организаторов — местной федерации большого тенниса — не было разрешительных документов от надзорных органов. В лагере не организовали питание и медицинское обслуживание. На момент проверки властей там находились 15 детей. Кстати, за путёвки их родители отдали по 15 тысяч.

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