Ученые ДВФУ обнаружили на дне бухты Золотой Рог во Владивостоке семь затонувших судов

Семь затонувших судов лежат на дне бухты Золотой Рог, которая расположена в центральной части Владивостока. Такой вывод сделали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) после исследований бухты подводными аппаратами и приборами, сообщил ТАСС руководитель работ по госконтракту «Разработка программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог», замдиректора Инженерной школы ДВФУ Валерий Петухов.

«В результате геомагнитной съемки на дне бухты было выявлено семь крупных магнитных аномалии с линейными размерами от 10−15 до 45−50 метров. Водолазное обследование показало, что это затонувшие плавсредства (буксиры, плашкоут, катера) частично занесенные илом, частично возвышающиеся над дном», — сказали он.

Ученые пока не уточняют, когда и при каких обстоятельствах затонули эти суда. Они отмечают, что непосредственной экологической угрозы в настоящее время затонувшие корабли не представляют, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Тем не менее, мы предполагаем предложить мероприятия по их подъему и утилизации. И во время процесса подъема необходимо будет предусмотреть меры безопасности, препятствующие разливу остатков топлива, которое может содержаться в этих плавсредствах», — отметил руководитель работ, подчеркнув, что сейчас ученые ДВФУ изучают мировой опыт подъема затонувших кораблей, чтобы выполнить эти работы в будущем.

Программа очистки Золотого Рога.

Ранее сообщалось, что специалисты ДВФУ и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) в рамках госконтракта «Разработка программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог» начали работы по экологической уборке бухты Золотой Рог, в ходе которых им предстоит оценить загрязненность дна, выявить источники негативного воздействия и предложить технологии очистки дна и сточных вод.

Ученым предстоит обследовать площадь в 5,2 кв. км на глубинах до 28 м. Чтобы оценить загрязненность дна бухты, его обследуют с помощью многолучевого эхолота, который позволяет увидеть точный рельеф.

С помощью подводных роботов, магнитной съемки, бурения и отбора грунта ученые намерены определить точное местоположение всех затопленных объектов, состав, концентрации и объемы загрязненных грунтов. Одновременно группа специалистов проводит обследование причалов и береговой черты, чтобы выявить источники негативного воздействия. В результате будет подготовлена 3D-модель объектов накопленного экологического ущерба.