Желтый уровень опасности из-за гроз объявили синоптики в Приморье

Владивосток, 15 июня, PrimaMedia.

Повышенный желтый уровень погодной опасности объявили для Приморья в Гидрометцентре России. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт федеральной службы, на территории края ожидается продолжение гроз.

Напомним, через Приморский край со среды, 14 июня, проходит активный грозовой фронт, который уже вызвал проливные дожди с молниями и сильным ветром в различных районах. В четверг он покидает территорию края, но опасность неблагоприятных погодных являний сохраняется, считают в Гидрометцентре.