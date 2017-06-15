Новому детскому саду дали имя во Владивостоке
В новом детском саду на улице Интернациональной, 50 рабочие монтируют детские горки и теневые навесы, кладут цветную плитку с корабликами в санузлах, сообщает ИА «Дейта».
В новом детском саду на улице Интернациональной, 50 рабочие монтируют детские горки и теневые навесы, кладут цветную плитку с корабликами в санузлах, сообщает ИА «Дейта».
Специалисты монтируют подвесную систему потолков и системы вентиляции, обустраивают тротуарные дорожки из брусчатки. Этот детский сад уже получил название «Золотой ключик». Он рассчитан на 300 детей — сообщает городская администрация.
«Уже на следующей неделе мы планируем приступить к окрашиванию стен. Практически полностью готов грузовой лифт для подъема пищи из пищеблока в группы. Работы ведутся активными темпами», — рассказал Александр Нестеренко, инженер по надзору Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.
Михаил Грач.
Фото: администрация Владивостока.