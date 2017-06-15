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03:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Новому детскому саду дали имя во Владивостоке

В новом детском саду на улице Интернациональной, 50 рабочие монтируют детские горки и теневые навесы, кладут цветную плитку с корабликами в санузлах, сообщает ИА «Дейта».

Специалисты монтируют подвесную систему потолков и системы вентиляции, обустраивают тротуарные дорожки из брусчатки. Этот детский сад уже получил название «Золотой ключик». Он рассчитан на 300 детей — сообщает городская администрация.

«Уже на следующей неделе мы планируем приступить к окрашиванию стен. Практически полностью готов грузовой лифт для подъема пищи из пищеблока в группы. Работы ведутся активными темпами», — рассказал Александр Нестеренко, инженер по надзору Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.

Михаил Грач.

Фото: администрация Владивостока.

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