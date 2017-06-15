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05:33 (мск), источник: ДЕЙТА

В рейтинге «фазанок» лидирует Хабаровск

Рейтинг профессиональных образовательных организаций ДФО возглавили Хабаровский край, Якутия и Приморье, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Такие данные по итогам первого полугодия опубликовало агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

В рейтинге профессиональных образовательных организаций ДФО по итогам первого полугодия 2017 года лидирует Хабаровский край, заняв 7 позиций из 10. В десятку лучших также вошли два якутских образовательных учреждения и приморский Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС, сообщает минвостокразвития.

Возглавляет рейтинг Хабаровский технологический колледж, на втором месте Хорский агропромышленный техникум Хабаровского края, на третьем — Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации.

Михаил Грач.

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