В рейтинге «фазанок» лидирует Хабаровск

Такие данные по итогам первого полугодия опубликовало агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.



В рейтинге профессиональных образовательных организаций ДФО по итогам первого полугодия 2017 года лидирует Хабаровский край, заняв 7 позиций из 10. В десятку лучших также вошли два якутских образовательных учреждения и приморский Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС, сообщает минвостокразвития.

Возглавляет рейтинг Хабаровский технологический колледж, на втором месте Хорский агропромышленный техникум Хабаровского края, на третьем — Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации.

Михаил Грач.