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05:25 (мск), источник: ДЕЙТА

В прудах Приморского океанариума появилась рыба

В искусственные пруды прибрежной прогулочной зоны Приморского океанариума переехали порядка двухсот особей рыб. Перезимовав в научно-адаптационном корпусе (НАК), на лето они переместились в открытую воду. Об этом ИА «Дейта» сообщили в Приморском океанариуме.

Заселены одиннадцать водоемов из четырнадцати. Остальные, с ручьем и высотными перепадами, не предназначены для содержания гидробионтов.

Подавляющее большинство новоселов — карпы кои, их еще называют парчовыми из-за характерного цвета и качества кожи. Это декоративные виды рыб, прошедшие не менее шести селекционных отборов. В мире насчитывается порядка 80 видов карпов кои самых различных окрасок.

Карпы кои были закуплены для Приморского океанариума на Тайване в 2012 году. С тех пор они неплохо прижились и успешно нерестятся. Кроме кои, в открытых водоемах будут жить простые карпы, а также форель.

В прошлом году в пруды заселили более сотни особей — сазанов, гальянов и буквально несколько экземпляров кои. Рыбы хорошо себя здесь чувствовали, и нынешний переезд уже сделали массовым.

В течение прошлого сезона в водоемах удалось сформировать естественную среду. К весне здесь сложилась сбалансированная экосистема. Пруды обрастают и заиливаются, и карпам здесь очень комфортно. Более того, при осеннем возвращении в НАК часть мальков не удалось отловить из прудов, и они успешно перезимовали.

Сформировать естественную среду удалось еще и потому, что в водоемах прижились растения: разросся водяной орех, зацветают ирисы. Представители растительного и животного мира дополняют друг друга. Таким образом, создается своя экосистема, заводятся беспозвоночные и моллюски.

«Мы настоятельно просим гостей океанариума не кормить рыб, — говорит начальник отдела содержания гидробионтов дальневосточных рек и озер Анатолий Семенченко. — Они получают специальный сбалансированный корм, где есть необходимые вещества и аминокислоты. Этот корм не только хорошо поедают рыбы, он еще и не вредит воде. А это очень важно. Иначе вся созданная нами экосистема исчезнет. Хлеб, печенье, другая еда, которую люди бросают рыбам, вызывает гнилостные процессы в воде. Количество кислорода уменьшается и все живое в водоеме гибнет».

Летом прогулочная зона Приморского океанариума собирает особенно много гостей. И не только благодаря рыбам, мини — водопаду, ручью и каменным горкам. Весной здесь высадили 70 выращенных в питомнике океанариума густоцветковых сосен. Сейчас начинают цвести пионы. Следом за ними распустятся розы и другие декоративные многолетники. Благодаря растениям побережье рядом с океанариумом выглядит очень живописно.

Все растения, включая густоцветковые сосны, максимально приспособлены к климатическим условиям побережья острова Русский с его туманами, ветрами и соленым воздухом.

Улугбек Тимуридов.

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