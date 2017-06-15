Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия прекращает подкармливать прибалтийскую экономику
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Путин отреагировал на слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Это крик моей души": Кудрявцева рассказала о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
05:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Об истории джаза расскажут на «Прогулках по старому Иркутску»

О появлении джаза в Иркутске расскажут всем желающим 20 июня 2017 года в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску».

Как 15 июня сообщили организаторы проекта, об истории джаза в Иркутске расскажет руководитель ансамбля «Доктор Джаз», художественный руководитель и продюсер международного фестиваля «Джаз на Байкале» Александр Филиппов. Иркутяне, которые хотят принять участие в прогулке, должны прийти в 18:00 к зданию Иркутской областной школы по адресу: ул. Желябова, 9, остановка общественного транспорта «Цирк».

Джаз пришел в Сибирь в конце 1920 годов, а уже в начале 1930 о нем узнали в Иркутске. В июне 1931 года, по сообщениям газет, на сцене Иргостеатра выступал джаз-банд. В феврале 1937 года в Иркутск приехал чешский джаз-оркестр Отто Скутецкого, что стало большим прорывом в продвижении музыкального направления. В 1953 году Алексей Альмишев организовал большой иркутский джаз-оркестр «Пять на пять», куда входило по пять саксофонов, тромбонов и труб. Примерно с этого момента можно говорить о расцвете эстрадно-джазовой музыки в Иркутске, когда каждый уважавший себя ресторан имел эстрадный ансамбль из четырех-пяти музыкантов. В ноябре 1958 года в Иркутск на гастроли приезжал оркестр Олега Лундстрема.

В середине 1970 годов в двадцати музыкальных училищах страны были открыты эстрадно-джазовые отделения, однако Иркутск в их число не попал. В результате до 1980 годов при музыкальном училище существовал только факультатив по этому направлению. Вряд ли они предполагали, что через двадцать лет в Иркутске появится международный фестиваль «Джаз на Байкале».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сенат США одобрил расширение санкций против России
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
Путин анонсировал снижение расходов на оборону в России
Число погибших при стрельбе в Сан-Франциско выросло до четырех
Памфилова исключила возможность участия Навального в выборах
В Сомали боевики захватили более 20 человек после атаки на отель
Число погибших при пожаре в лондонской высотке увеличилось до 12
Спорт
Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России Самолет с командой Мексики приземлился в Казани ближе к полуночи, но в лобби отеля «Мираж» не спали. Там ждали гостей с другого конца света с хлебом, солью и чак-чаком
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Опубликованы данные о квартирах, не определившихся со сносом
Спрос на помещения под магазины подскочит из-за реновации
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь