Об истории джаза расскажут на «Прогулках по старому Иркутску»
О появлении джаза в Иркутске расскажут всем желающим 20 июня 2017 года в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску».
О появлении джаза в Иркутске расскажут всем желающим 20 июня 2017 года в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску».
Как 15 июня сообщили организаторы проекта, об истории джаза в Иркутске расскажет руководитель ансамбля «Доктор Джаз», художественный руководитель и продюсер международного фестиваля «Джаз на Байкале» Александр Филиппов. Иркутяне, которые хотят принять участие в прогулке, должны прийти в 18:00 к зданию Иркутской областной школы по адресу: ул. Желябова, 9, остановка общественного транспорта «Цирк».
Джаз пришел в Сибирь в конце 1920 годов, а уже в начале 1930 о нем узнали в Иркутске. В июне 1931 года, по сообщениям газет, на сцене Иргостеатра выступал
В середине 1970 годов в двадцати музыкальных училищах страны были открыты