Красноярск ждет вторжение роботов
24 июня в Красноярске откроется одна из крупнейших выставок роботов в Сибири «Робополис».
24 июня в Красноярске откроется одна из крупнейших выставок роботов в Сибири «Робополис».
Здесь каждый сможет увидеть новейшие технологии, потрогать «вещи из будущего», познакомиться и поиграть с 60 уникальными роботами.
Красноярцы увидят достижения инженеров всего мира: роботы приедут из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и России.
Все желающие смогут поиграть с Leap Motion — прибором, который видит расположение рук человека и выводит его на экран, посетить робозоопарк, понаблюдать за робофутболом и робобоксом. На «Арене дронов» квадрокоптеры выполнят фигуры высшего пилотажа, робот Тоси покажет танцевальные номера, а Кики, Борис и Валера будут развлекать гостей шутками.
«Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. На выставке будут работы из известных фильмов, с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить. Кроме того,
Экспозиция будет дополнена четырьмя зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана, заставить молнии петь и танцевать по технологиям Теслы и даже поднять вертолет силой мысли.
Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, на которой экскурсовод расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.
Кроме того, на четырех
Выставка «Робополис» пройдет в ТРЦ «Июнь» с 24 июня до 6 августа.