Красноярск ждет вторжение роботов

Здесь каждый сможет увидеть новейшие технологии, потрогать «вещи из будущего», познакомиться и поиграть с 60 уникальными роботами.

Красноярцы увидят достижения инженеров всего мира: роботы приедут из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и России.

Все желающие смогут поиграть с Leap Motion — прибором, который видит расположение рук человека и выводит его на экран, посетить робозоопарк, понаблюдать за робофутболом и робобоксом. На «Арене дронов» квадрокоптеры выполнят фигуры высшего пилотажа, робот Тоси покажет танцевальные номера, а Кики, Борис и Валера будут развлекать гостей шутками.

«Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. На выставке будут работы из известных фильмов, с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить. Кроме того, роботы-актеры устроят для гостей представление в специальном театре», — рассказали организаторы.

Экспозиция будет дополнена четырьмя зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана, заставить молнии петь и танцевать по технологиям Теслы и даже поднять вертолет силой мысли.

Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, на которой экскурсовод расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

Кроме того, на четырех мастер-классах красноярцев научат собирать роботов, рисовать 3D-ручками, создавать настоящую голограмму и управлять квадракоптером. Все поделки можно унести с собой.

Выставка «Робополис» пройдет в ТРЦ «Июнь» с 24 июня до 6 августа.