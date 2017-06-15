Загадочно пропавшая в Приморье девушка вернулась домой

16-летняя девушка, пропавшая в Хороле, найдена, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, в сети появилась информация о том, что из дома в селе Хороль ушла девушка 16 лет. Подросток пропал еще 9 июня и до сегодняшнего дня о ее местонахождении ничего не было известно. Родственники и близкие сообщили, что девушка могла находиться в любом населенном пункте Приморья.

На данный момент корреспонденту агентства стало известно, что Анастасия Воловик вернулась домой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.