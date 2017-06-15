Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин: «Наш ответ будет более грубый, но эффективный»
Религиозность продлевает жизнь
Киев назвал страну, куда поехало больше людей после отмены виз
Не подозревавшая о беременности женщина родила в супермаркете
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
В случае войны с РФ «гордость Америки» погибнет очень быстро – NI
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
"Это крик моей души": Кудрявцева рассказала о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
05:41 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярские нейрохирурги провели уникальную операцию

В Красноярске в больнице скорой медицинской помощи прошла уникальная операция. Такого ещё не делал никто. Нейрохирурги, используя современные открытия учёных, смогли максимально точно, буквально по клеткам, вырезать опухоль у пациентки с диагнозом «рак мозга».

На операционном столе пациентка с диагнозом глиобластома. Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. Внешне раковые клетки не отличаются от здоровых, и сложность хирургического вмешательства в том, что, с одной стороны, врачам нужно удалить весь поражённый участок, чтобы исключить возможные метастазы, с другой — нельзя задеть здоровую ткань, ведь каждая клетка отвечает за важную функцию. Чтобы опухоль увидеть, красноярские учёные придумали специальный спрей. После его использования границы опухоли хорошо видны.

Уникальная операция длилась 4,5 часа. До этого учёные много лет работали с аптамерами — это молекулы, которые способны распознавать раковые клетки. Сегодня найдены формулы для точного определения локации рака головного мозга, лёгкого и молочной железы. А сейчас в лаборатории биомолекулярных технологий работают с цифровым лекарством.

Аптамер с диском, попадая в организм, находит раковые клетки, и под воздействием электромагнитного поля опухоль разрушается. Это доказали эксперименты на животных. И это уже следующий — революционный шаг в лечении онкологии.


Елена АЛИШЕВЕЦ

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Бойня в Кратове: первые фото стрелка и его предсмертная записка
Собака догнала и остановила машину, сбившую ее хозяйку. Видео
Бойня в Кратове: первые фото стрелка и его предсмертная записка
Сенат США одобрил расширение санкций против России
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
Путин анонсировал снижение расходов на оборону в России
Число погибших при стрельбе в Сан-Франциско выросло до четырех
Памфилова исключила возможность участия Навального в выборах
В Сомали боевики захватили более 20 человек после атаки на отель
Число погибших при пожаре в лондонской высотке увеличилось до 12
Спорт
Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России Самолет с командой Мексики приземлился в Казани ближе к полуночи, но в лобби отеля «Мираж» не спали. Там ждали гостей с другого конца света с хлебом, солью и чак-чаком
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь