Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
Австралийка сбросила 115 килограммов и занялась триатлоном
В США объяснили, почему не поздравили РФ с Днем России
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Киев придумал 3 способа подрыва Крымского моста – СМИ
"Опасный" наряд Гомес обнажил ее больше, чем нужно
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
"Это крик моей души": Кудрявцева рассказала о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Теракт в Лондоне
07:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пройдет интерактивный квест для молодых родителей

Подобную инициативу поддержали еще семь российских городов.

Молодые уфимские семьи приглашают на интерактивный квест «Телеканал «Счастливая семья». Мероприятие пройдет 18 июня в 12.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени Гафури. О том, как сохранить уют в доме и правильно общаться с детьми расскажет Евгения Машко, директор телеканала «Mtv-mix».

— За каждый этап квеста команды получат маркер в форме звезды с надписью, характеризующей одну из семейных ценностей: уважение, прощение, внимание, ответственность, — уточнили организаторы мероприятия. — Завершится соревнование динамичным флешмобом.

Также папам и мамам расскажут о портале «Я — родитель»: там можно получить совет, если возникла сложная семейная ситуация.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В деле о смерти дочери Уитни Хьюстон появился новый поворот
«Я за него удавлю»: Сергей Лазарев рассказал, почему не показывает сына
В деле о смерти дочери Уитни Хьюстон появился новый поворот
Сенат США одобрил расширение санкций против России
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
Путин анонсировал снижение расходов на оборону в России
Число погибших при стрельбе в Сан-Франциско выросло до четырех
Памфилова исключила возможность участия Навального в выборах
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
Число погибших при пожаре в лондонской высотке увеличилось до 12
Спорт
Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России Самолет с командой Мексики приземлился в Казани ближе к полуночи, но в лобби отеля «Мираж» не спали. Там ждали гостей с другого конца света с хлебом, солью и чак-чаком
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Россиянам разрешат прописку на работе
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь