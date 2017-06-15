В Уфе пройдет интерактивный квест для молодых родителей
Подобную инициативу поддержали еще семь российских городов.
Подобную инициативу поддержали еще семь российских городов.
Молодые уфимские семьи приглашают на интерактивный квест «Телеканал «Счастливая семья». Мероприятие пройдет 18 июня в 12.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени Гафури. О том, как сохранить уют в доме и правильно общаться с детьми расскажет Евгения Машко, директор телеканала «Mtv-mix».
— За каждый этап квеста команды получат маркер в форме звезды с надписью, характеризующей одну из семейных ценностей: уважение, прощение, внимание, ответственность, — уточнили организаторы мероприятия. — Завершится соревнование динамичным флешмобом.
Также папам и мамам расскажут о портале «Я — родитель»: там можно получить совет, если возникла сложная семейная ситуация.