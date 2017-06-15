В Уфе пройдет интерактивный квест для молодых родителей

Молодые уфимские семьи приглашают на интерактивный квест «Телеканал «Счастливая семья». Мероприятие пройдет 18 июня в 12.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени Гафури. О том, как сохранить уют в доме и правильно общаться с детьми расскажет Евгения Машко, директор телеканала «Mtv-mix».

— За каждый этап квеста команды получат маркер в форме звезды с надписью, характеризующей одну из семейных ценностей: уважение, прощение, внимание, ответственность, — уточнили организаторы мероприятия. — Завершится соревнование динамичным флешмобом.

Также папам и мамам расскажут о портале «Я — родитель»: там можно получить совет, если возникла сложная семейная ситуация.