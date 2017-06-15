Около 100 проектов благоустройства дворов одобрили в Хабаровском крае

О достигнутых показателях рассказали на заседании краевой межведомственной комиссии по обеспечению реализации федеральной программы. Также министр ЖКХ края Дарий Тюрин подчеркнул, что в ближайшее время будут рассмотрены еще почти 70 макетов. К 1 июля обсуждения завершатся, после в крае начнут определять подрядчиков для выполнения работ.

«Всего в этом году будет благоустроено 166 дворов в 19 муниципалитетах. Так, в Хабаровске уже с жильцами согласованы макеты по всем 57 дворовым территориям, участвующим в проекте. Город вышел в лидеры среди муниципалитетов», — объяснил Дарий Тюрин. Отмечается, что проекты благоустройства дворов разрабатывают не только сами жильцы, но и молодые архитекторы из вузов края. Так, хабаровские студенты подготовили 41 макет, начинающие дизайнеры из Комсомольска — около 30. Вскоре проекты разместят на сайте регионального министерства ЖКХ, где их смогут использовать все желающие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.