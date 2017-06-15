Из-за спиливания деревьев в Иркутскую зоогалерею стали массово привозить истощенных птенцов

Как «Байкал Инфо» рассказала директор зоогалереи Людмила Ивушкина, люди привозят полуживых птенцов прямо в гнёздах. «Нам доставили уже более 40 особей. В зоогалерее не хватает ни насекомых для кормления птиц, ни ёмкостей для их содержания. Один из волонтёров даже взял домой гнездо воробьёв и несколько синичек», — рассказала Людмила Ивушкина.

Содержать такое количество птиц сложно, ведь они крикливы и прожорливы. В период активного роста они питаются с утра до позднего вечера. В зоогалерее считают, что учреждения, которые занимаются озеленением Иркутска, не знают, что сейчас у птиц период выкармливания птенцов. Если бы спиливание деревьев отложили на пару недель, тогда птенцы успели бы научиться летать, поэтому не нуждались в гнезде.