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05:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Из-за спиливания деревьев в Иркутскую зоогалерею стали массово привозить истощенных птенцов

Из-за активного спиливания деревьев, на которых гнездились птицы, в Иркутскую зоогалерею стали массово привозить истощенных птенцов.

Как «Байкал Инфо» рассказала директор зоогалереи Людмила Ивушкина, люди привозят полуживых птенцов прямо в гнёздах. «Нам доставили уже более 40 особей. В зоогалерее не хватает ни насекомых для кормления птиц, ни ёмкостей для их содержания. Один из волонтёров даже взял домой гнездо воробьёв и несколько синичек», — рассказала Людмила Ивушкина.

Содержать такое количество птиц сложно, ведь они крикливы и прожорливы. В период активного роста они питаются с утра до позднего вечера. В зоогалерее считают, что учреждения, которые занимаются озеленением Иркутска, не знают, что сейчас у птиц период выкармливания птенцов. Если бы спиливание деревьев отложили на пару недель, тогда птенцы успели бы научиться летать, поэтому не нуждались в гнезде.

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