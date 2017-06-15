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06:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Прокуратура прекратила уголовное преследование главы Минздрава Хабаровского края

Ранее Александр Витько подозревался в злоупотреблении полномочиями.

Источник: РИА "Новости"

Региональный министр здравоохранения Александр Витько больше не находится под следствием. Прокуратура Хабаровского края отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника. В ведомстве решили, что следователи УФСБ собрали недостаточно материалов и нарушили требования Уголовно-процессуального кодекса, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на EastRussia.

Напомним, 5 июня следователи краевого управления ФСБ возбудили уголовное дело на Александра Витько по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Поводом для разбирательства стала закупка дезинфицирующих средств для 11 краевых больниц — по некоторым данным, она обошлась слишком дорого.

«По результатам проверки законности решения, [принятого следственным отделом УФСБ], заместителем прокурора края отменено постановление о возбуждении уголовного дела», — рассказала и. о. начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Хабаровского края Светлана Зайцева. Она отметила, что основаниями для такого решения стали нарушения требований статьи 146 Уголовно-процессуального кодекса. Заместитель прокурора не счел постановление следователя законным, обоснованным и мотивированным. Еще одна причина отмены постановления — «неполнота собранных материалов».

Александр Витько — один из самых опытных министров Хабаровского края, свой пост он занимает с 2007 года.

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