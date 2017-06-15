Прокуратура прекратила уголовное преследование главы Минздрава Хабаровского края
Ранее Александр Витько подозревался в злоупотреблении полномочиями.
Ранее Александр Витько подозревался в злоупотреблении полномочиями.
Региональный министр здравоохранения Александр Витько больше не находится под следствием. Прокуратура Хабаровского края отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника. В ведомстве решили, что следователи УФСБ собрали недостаточно материалов и нарушили требования
Напомним, 5 июня следователи краевого управления ФСБ возбудили уголовное дело на Александра Витько по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Поводом для разбирательства стала закупка дезинфицирующих средств для 11 краевых больниц — по некоторым данным, она обошлась слишком дорого.
«По результатам проверки законности решения, [принятого следственным отделом УФСБ], заместителем прокурора края отменено постановление о возбуждении уголовного дела», — рассказала и. о. начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Хабаровского края Светлана Зайцева. Она отметила, что основаниями для такого решения стали нарушения требований статьи 146
Александр Витько — один из самых опытных министров Хабаровского края, свой пост он занимает с 2007 года.