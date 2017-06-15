Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
Как избавиться от отеков с помощью еды
Россиянка превратила увлечение в бизнес с выручкой 30 млн руб.
Певица Натали впервые показала двухмесячного сына
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Галкин рассказал о здоровье Пугачевой после приступа - СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Шестидневная война
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
07:21 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети позавидовали сорвавшему куш в автомате по продаже еды

Пользователь Reddit под ником rbards похвастался неожиданной удачей, которая поджидала его у аппарата по продаже еды. Он собирался купить один товар, но вендинговый автомат по ошибке выдал ему все продукты сразу.

Снимок выбился в топ ресурса. Пост набрал около трех тысяч комментариев. Пользователи писали, что покупателю необыкновенно повезло, поскольку чаще вендинговые аппараты лишь забирают внесенную сумму, но не выдают товар. Некоторые заметили, что в автомате продаются исключительно чипсы и предостерегли автора публикации от переедания вредным продуктом.

Снимок вызвал бурное обсуждение и на российском аналоге Reddit — развлекательном портале Pikabu. Пользователи предположили, что ошибка произошла из-за того, что аппарат переработал и у него «просто случилась истерика». Другим показалось, что все дело в вездесущих «русских хакерах», взломавших и эту машину.

Читайте также
Дикий павлин разгромил винный магазин

«Когда даже автомат хочет, чтоб ты не похудел к лету», — иронизировали посетители ресурса. Кое-кому показалось забавным, что автомат по продаже чипсов называется Healthy Wealthy Wise («Здоровый, богатый, мудрый»).

Одни злорадствовали над тем, что покупатель просто не сможет открыть крышку из-за тяжести чипсов, а другие делились собственными историями о внезапной удаче, обрушившейся на них во время использования вендинговых автоматов.

«На одной из прошлых работ глюкнул вендинговый кофейный автомат, без денег после нажатия на кнопку молча наливал выбранный напиток. Два дня сотрудники радовались халяве, пока запасы не иссякли», — рассказал юзер под ником Dinozawr92.

«Я девушку решил угостить американской колой из автомата, стоила она рублей 70. Засунул сотку, купил банку, получил сдачу 95, повторил и так пока не кончилась импортная кола в автомате», — похвастался helltommy.

Особенно бдительные русскоязычные пользователи предупредили счастливчика о том, что если он заберет все чипсы сразу, не оплатив всю стоимость, его могут привлечь к ответственности за воровство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Госдуме назвали единственного кандидата в президенты
Сенат США одобрил расширение санкций против России
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
Путин анонсировал снижение расходов на оборону в России
КНДР объяснила решение отпустить задержанного студента из США
Военный малайзийский самолет пропал с радаров
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
Мужчина погиб при пожаре от падения части ракеты с Байконура
Спорт
Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России Самолет с командой Мексики приземлился в Казани ближе к полуночи, но в лобби отеля «Мираж» не спали. Там ждали гостей с другого конца света с хлебом, солью и чак-чаком
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь