В сентябре возле омского Эрмитажа появится пешеходный бульвар

Новый пешеходный бульвар появится возле омского Эрмитажа на ул. Музейная в сентябре 2017 года, сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКК Омской области.

Здесь высадят более ста деревьев и кустарников, в том числе голубые ели, тую, барбарис, калину, кизильник и гортензию. Ещё свыше тысячи кв. метров засеют газоном. Будущий бульвар свяжет связывающим будущее здание «Эрмитаж-Сибири» с Любинским проспектом. Его выложат тротуарной плиткой.

Также в проекте предусмотрены малые архитектурные формы, лавочки и освещение. В центре улицы установят памятный знак, посвящённый знаменитым путешественникам и естествоиспытателям, работа которых была связана с Омской областью.

Сейчас на участке второй очереди улицы заканчивают перекладывать коммуникации. Работы выполнят до 1 июля, а потом рабочие приступят к благоустройству.