В Красноярск идет жара под +40 градусов

В Красноярск идет жаркая погода под +40 градусов, сообщают синоптики.

Так, до конца этой недели в краевом центре в дневное время будет в среднем до +31, осадков в эти дни не ожидается. Настоящая жара придет в город в начале следующей недели. В среднем воздух прогреется до + 35 градусов, а в пятницу столбики термометров поднимутся до отметки + 38. Кстати, с 19 по 23 июня осадков также не предвидится.