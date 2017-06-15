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07:27 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярск идет жара под +40 градусов

Ближайшие две недели в городе будет душно и без осадков.

В Красноярск идет жаркая погода под +40 градусов, сообщают синоптики.

Так, до конца этой недели в краевом центре в дневное время будет в среднем до +31, осадков в эти дни не ожидается. Настоящая жара придет в город в начале следующей недели. В среднем воздух прогреется до + 35 градусов, а в пятницу столбики термометров поднимутся до отметки + 38. Кстати, с 19 по 23 июня осадков также не предвидится.

Напомним, что аномальная жара негативно влияет на здоровье человека. Из-за обильного потоотделения нарушается водный и солевой баланс в организме. В такую погоду врачи советуют пить больше воды.

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