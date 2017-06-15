Карту убитых дорог пополнили 93 пермские улицы

Публичная проверка для пермских дорог. В краевой столице работали эксперты Общероссийского народного фронта. Первой остановкой стал Комсомольский проспект. В этом году у дороги заканчивается срок гарантии. Но еще до этого подрядчик должен поправить изношенные участки. Какой оказалась Пермь на карте убитых дорог России?

В карте дорожных проблем каждого региона России Дмитрий Цопов и его команда разбирается не хуже городских чиновников. За два года их автомобиль проехал по магистралям России более 150 тысяч километров.

Дмитрий Цопов, участник «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» отмечает: «Проблемы начинаются на второстепенных улицах, дворовых территориях и ближе к частному сектору. Всего в Перми добавлено на карту убитых дорог 93 улицы».

Первая остановка — Комсомольский проспект. В этом году у дороги заканчивается срок гарантии — это когда еще можно за счет средств подрядчиков, сдававших этот участок, что-то исправить.

Николай Мельков, главный инженер проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»: «Здесь уже образовалась колея — 4 сантиметра. Колея является опасным элементом, и она должна устраняться после ее появления».

Работает проект очень просто. Достаточно зайти на сайт «Карта убитых дорог» и выбрать нужный регион. Затем сделать отметку и коротко рассказать о проблеме. Участки, набравшие самое высокое число голосов, проверит инспекция. На их вопросы власти отвечают всегда.

Со сложными измерительными приборами и в оранжевых жилетках они колесят по дорогам России и рассказывают о проблемах региональных и федеральных трасс. Как результат — чиновники прислушиваются к их мнению и многие вопросы начинают решаться.

Еще одна остановка на карте убитых дорог — улица Володарского — набрала не так много голосов, но это практический все жители нового поселка. В микрорайоне Запруд несколько лет назад многодетным семьям выделили участки для строительства. Вот только с дорогой — большие проблемы.

Лариса Герман, житель г. Перми: «Начали ездить, возить строительный материал строительной техникой. У нас давят дороги».

Сразу после визита общественников на дорогу обещали прислать грейдер, чтобы исправить ситуацию.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми, пообещал: «Я сегодня же с этим разберусь. По Пихтовой у нас есть планы по перспективному строительству дороги».

Уже завтра машина с дорожным контролем отправится в Киров, а затем дальше по территории Приволжского федерального округа — ликвидировать пробелы на дорожной карте России.