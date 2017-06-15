За наши деньги. Когда требовать реновации?
С 1 июля в Кузбассе увеличится размер платы за капитальный ремонт на 5,9%.
С 1 июля в Кузбассе увеличится размер платы за капитальный ремонт на 5,9%.
Теперь вместо 3,9 руб. за 1 кв. м мы будем платить 4,13 руб. Но и такого тарифа, считают эксперты, недостаточно, чтобы привести в порядок все нуждающиеся в ремонте дома. Как быть в сложившейся ситуации, разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».
Бремя ремонта.
Как объяснил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области Роман Гулый, капитальный ремонт — это не покраска стен и латание дыр: «Сюда входит шесть видов работ: ремонт крыши, ремонт фасада с установкой в подъезде новых дверей и окон, замена инженерных сетей, ремонт фундамента, замена лифтов и ремонт подвала». В целом капремонт нужно проводить после 25 лет эксплуатации дома. Однако срок службы у каждого конструктивного элемента свой. Например, трубопроводы можно использовать 10 лет, лифты — 25 лет, кровлю — 15−20 лет в зависимости от материала.
В Кузбассе в региональную программу капремонта включены 14338 многоквартирных домов. Очередь расписана до 2043 г. За два года отремонтировали только 951 дом. От графика вроде пока не отстаём, и программа предполагает, что за 30 лет её реализации (с 2014 г.) в каждом доме будут выполнены все шесть видов работ. При условии, что на это хватит денег. Основная проблема — долги населения.
Счёт при капремонте идёт на миллионы. Например, только на замену системы теплоснабжения в доме № 8 по ул. Весенней в Кемерове потратят 5 млн руб., а в доме № 1А по ул. Инициативной — 3,3 млн руб. на ремонт крыши. Дешевле обходится ремонт фундамента: жильцы дома № 15 по ул. Светлой на него потратят 227,2 тыс. руб. А на капремонт дома № 4 по ул. Орджоникидзе уйдёт 8,9 млн руб. На них отремонтируют систему теплоснабжения и фасад. «К сожалению, часто к вопросу ремонта разный подход у фонда и управляющей компании. Мы считаем, что нет смысла ремонтировать, например, кровлю, если разваливается фасад и есть большие проблемы с инженерными коммуникациями, потому что таким образом мы не решаем проблему, а лишаем жителей возможности признания их дома аварийным (в этом году, по планам Фонда аварийным признают 51 дом из тех, что стоят в очереди на ремонт, — прим ред.) и последующего расселения. У УК позиция другая: раз дом внесли в программу, нужно ремонтировать», — рассказывает Роман Гулый.Максим Учватов
«Яркий пример — двухэтажные бараки на ул. Луганской, 8 и Водонапорной, 5. Вместо того чтобы признать аварийными, два года назад администрация включила их в программу капремонта. В итоге отремонтировали крышу, потратив по 1 млн руб. на каждый барак, чем снизили процент изношенности. Но
Кто копейки бережёт?
Как рассказал Роман Гулый, на 5 июня на котловом счёте регионального оператора находилось 1, Весенней в Кемерове потратят 5 млн руб., на специальных счетах собственников — 131 млн руб. Собираемость взносов по итогам 2016 г. составила 80%. При этом долги копят не только собственники — за ремонт своего имущества не платят и администрации. Например, за прошлый год муниципалитеты из начисленных им 154 млн руб. оплатили всего 59 млн руб. Самые большие долги у Кемерова и Новокузнецка: 32 и 19 млн руб. соответственно.
По словам Евгении Гордиенко, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан областной прокуратуры, прокурорские проверки из года в год показывают плачевные результаты: «Практически во всех муниципалитетах местные администрации вовремя не принимают краткосрочную программу капремонта, не проводят мониторинг технического состояния домов. Мы выявили единичные факты, когда взимали плату за капремонт с жителей аварийных домов. Это говорит об отсутствии контроля со стороны местной власти». Глава
По мнению члена регионального штаба ОНФ, руководителя рабочей группы «Качество повседневной жизни» Юрия Скворцова, тарифа действительно не хватает: «Вижу три шага к решению проблемы.