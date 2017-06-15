Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На орбите Земли NASA сфотографировали 70-метровый НЛО
Аспирин опасен для людей старше 75 лет
ЕС обратился к России с призывом
Ангарчанка вошла в Книгу рекордов России как самая молодая прабабушка
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Украинские диверсанты собираются взорвать Крымский мост – СМИ
"Опасный" наряд Гомес обнажил ее больше, чем нужно
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Это крик моей души": Кудрявцева рассказала о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Теракт в Лондоне
07:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мальчика, жестоко обгоревшего от удара током, ждет вторая операция — врачи Хабаровска

11-летнему пациенту стало лучше, состояние стабильное, но долгосрочных прогнозов врачи пока не дают.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 июня, AmurMedia.

Врачи ККБ № 2 в Хабаровске готовят ко второй операции по пересадке кожи 11-летнего пациента, получившего страшные ожоги от сильнейшего удара током. Пациентам с такими поражениями кожи, 60% ожога, 40% глубокого ожога, мы прогнозов не ставим никогда, сообщила корр. ИА AmurMedia замглавврача ККБ № 2 Наталья Гараева.

— Состояние мальчика стабильное: он уже вышел из шокового состояния, в сознании. На сегодня запланирована вторая операция по пересадке кожи. А вообще не совсем корректно говорить, что это вторая, третья или пятая операция, потому что для него любая перевязка как операция. При каждой перевязке ему чистят и обрабатывают рану, снимают часть обожженной некротизированной ткани, — сообщила Наталья Гараева.

В больнице пациенты с таким диагнозом, 40% глубокого ожога, могут провести и три месяца, и полгода, и даже год.

Десятилетний ребенок в Хабаровском крае попал в реанимацию после игр на жд путях.

— Всё будет зависеть от того, как отреагирует организм на пересадку кожи. Если иммунитет «полетит», то все донорские участки могут раствориться, и придется заново проводить операции. Поэтому мы прогнозов по ожоговой травме не строим никогда. Сегодня так себя чувствует, и слава богу, — отметила Наталья Гараева.

По ее словам, родные 11-летнего пациента теперь посещают ребенка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Какие мессенджеры популярны сейчас больше всего, выясняет ИА AmurMedia
Сенат США одобрил расширение санкций против России
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
Путин анонсировал снижение расходов на оборону в России
Число погибших при стрельбе в Сан-Франциско выросло до четырех
Памфилова исключила возможность участия Навального в выборах
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
Число погибших при пожаре в лондонской высотке увеличилось до 12
Спорт
Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России Самолет с командой Мексики приземлился в Казани ближе к полуночи, но в лобби отеля «Мираж» не спали. Там ждали гостей с другого конца света с хлебом, солью и чак-чаком
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Сделки с жильем в Петербурге срываются из-за кадастровой оценки
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь