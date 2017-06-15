Мальчика, жестоко обгоревшего от удара током, ждет вторая операция — врачи Хабаровска

Хабаровск, 15 июня, AmurMedia.

Врачи ККБ № 2 в Хабаровске готовят ко второй операции по пересадке кожи 11-летнего пациента, получившего страшные ожоги от сильнейшего удара током. Пациентам с такими поражениями кожи, 60% ожога, 40% глубокого ожога, мы прогнозов не ставим никогда, сообщила корр. ИА AmurMedia замглавврача ККБ № 2 Наталья Гараева.

— Состояние мальчика стабильное: он уже вышел из шокового состояния, в сознании. На сегодня запланирована вторая операция по пересадке кожи. А вообще не совсем корректно говорить, что это вторая, третья или пятая операция, потому что для него любая перевязка как операция. При каждой перевязке ему чистят и обрабатывают рану, снимают часть обожженной некротизированной ткани, — сообщила Наталья Гараева.

В больнице пациенты с таким диагнозом, 40% глубокого ожога, могут провести и три месяца, и полгода, и даже год.

Десятилетний ребенок в Хабаровском крае попал в реанимацию после игр на жд путях.

— Всё будет зависеть от того, как отреагирует организм на пересадку кожи. Если иммунитет «полетит», то все донорские участки могут раствориться, и придется заново проводить операции. Поэтому мы прогнозов по ожоговой травме не строим никогда. Сегодня так себя чувствует, и слава богу, — отметила Наталья Гараева.

По ее словам, родные 11-летнего пациента теперь посещают ребенка.